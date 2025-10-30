Біля станції "Вернадського" з’явилися перші горбаті кити: який вигляд мають (фото)

Станція "Вернадського"

Українські вчені на антарктичній станції «Академік Вернадський» зафіксували найраніше повернення горбатих китів у район Антарктичного півострова.

Про це пише Національний антарктичний науковий центр.

«Ми підійшли човном до північної частини острова Ховгард, де раніше бачили косаток та антарктичних смугачів. І цього разу зустріли пару косаток, які завели нас у початок протоки Лемейр. Там ми їх втратили, але згодом натрапили на пару горбанів», — розповіла біологиня 30-ї української антарктичної експедиції Зоя Швидка.

Гобатий кит. / © Національний антарктичний науковий центр

Хоча перших горбанів сезону в регіоні бачили пасажири суден ще 20 і 22 жовтня, українські полярники зареєстрували пару китів 25 жовтня південніше — у протоці Лемейр.

«Нині це найраніша весняна реєстрація горбанів у районі „Вернадського“ — як за спостереженнями українських науковців, так і за даними Happywhale (нагадаємо, що в Антарктиці зараз весна)», — пояснили вчені.

Зазвичай горбаті кити Південної півкулі навесні повертаються з місць розмноження біля екватора до антарктичних вод, багатих на криль. Однак їхнє надзвичайно раннє прибуття свідчить про зміни. Науковці Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) пояснюють цей рекордний термін зміною природних факторів.

Горбатий кит. / © Facebook / Національний антарктичний науковий центр

«Зміна клімату, зокрема скорочення площі морського льоду, та скупчення крилю дозволяють горбатим китам залишатися в районі Антарктичного півострова довше. Ймовірно, ті ж фактори зумовили й раннє повернення горбанів зараз», — пояснила біологиня НАНЦ Оксана Савенко.

Українські біологи, які комплексно досліджують китоподібних з 2018 року, уже фіксували, що деякі особини залишаються в цьому районі навіть у червні та липні, а акустичний моніторинг виявляв їх навіть у серпні.

