Побоювання катастрофи посилюються: на узбережжя викинуло другу "рибу Судного дня" (фото)

За два тижні на одному узбережжі знайшли вже другу веслорибу "Судного дня", що спричинило ще більші побоювання про наближення стихійного лиха. Так, першу рибу на березі мексиканського пляжу знайшли серфінгісти. Тепер істоту виявив місцевий мешканець біля скель.

Про це пише Need To Know.

Морська тварина билася головою та хвостом об каміння, відчайдушно намагаючись повернутися у воду. Чоловік допоміг довжелезній рибі, перш ніж вона врешті-решт попливла геть.

Тепер люди ще більше нажахані ймовірним наближенням стихійного лиха, адже за легендою ці істоти є провісниками природних катаклізмів.

На пляж викинуло ще одну веслорибу / Фото: Jam Press

Вони пишуть у Мережі: "Це недобре, щось погане наближається", "Будьте обережні, це знак нещастя", "Кажуть, що веслориба підіймається на поверхню лише тоді, коли наближається стихійне лихо...".

Завдяки своїм розмірам і формі риби нагадують морських змій і вважаються провісниками землетрусів і нещасть в японській міфології. Міф відродився 2011 року після землетрусу і цунамі в Тохоку. 10 серпня на пляжі для серфінгу Grandview Surf Beach в Енсінітас поблизу Сан-Дієго, Каліфорнія, США, було знайдено мертву веслорибу. Це був лише 21-й випадок виявлення істоти на каліфорнійському пляжі від 1901 року. Через два дні в Лос-Анджелесі та на півдні Каліфорнії стався землетрус магнітудою 4,4 бали.

За даними Інституту океанографії Скріппса, дослідження, проведене 2019 року, показало, що між появою веслориби та землетрусами немає жодного зв'язку. Вони живуть на глибинах до 1 000 м і зустрічаються не дуже часто. Їх іноді викидає на пляжі після шторму або коли вони отримують серйозні травми.

Нагадаємо, у листопаді відвідувачі австралійського пляжу жахнулися, побачивши на березі червону "іншопланетну" істоту. Її прибило до берегової лінії.

