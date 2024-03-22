Побудували на зло сусіду: що відомо про найвужчий у світі дім (відео)

Петралія Соттана, невелике село з населенням близько 2 000 осіб у самому серці гір Мадоні в провінції Палермо, є домом для однієї з найбільш незвичайних туристичних визначних пам'яток Італії – двоповерхового будинку зі звичайним першим поверхом і верхнім рівнем, товщина якого становить лише близько метра.

Про це пише Oddity Central.

Він відомий як Casa du Currivu, або "будинок злості", головним чином через місцеву легенду про його призначення. Оскільки будівля недостатньо широка, щоб двоє людей могли розминутися, не кажучи вже про те, щоб жити в ній постійно, ця тонка споруда нібито була спроєктована лише для того, щоб затулити вікно сусіда після сварки.

Хоча точна історія Casa du Currivu забута, вважається, що дивний будинок був зведений десь у 1950-х роках після суперечки між двома сусідами. У ті часи для людей не було чимось незвичайним розширювати своє житло по вертикалі, додаючи ще один поверх, лише для цього потрібно було отримати згоду сусідів. У цьому конкретному випадку власник Casa du Currivu не зміг отримати схвалення одного зі своїх сусідів і вирішив йому помститися.

У той час як будівництво другого поверху поруч із сусіднім будинком вимагало згоди його мешканців, на певній відстані від сусідньої будівлі це не потребувало жодного дозволу, тож власник Casa du Currivu побудував найтонший будинок лише для того, щоб затулити огляд свого сусіда, добре знаючи, що він ніколи не зможе використовувати цей поверх як житлову площу.

Всередині "будинок злості" практично порожній. У ньому є лише декілька вікон і сходи, але всередині нічого немає.

Найвужчий будинок у світі / Фото: odditycentral.com

Сьогодні це одна з найвідоміших будівель Сицилії та одна з головних визначних пам'яток Петралії Соттана.

Цікаво, що варшавський будинок Керета також претендує на звання "найвужчого будинку у світі". Його ширина в найвужчому місці становить лише 90 см, а в найширшому – 152.

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