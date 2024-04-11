Почала працювати шість років тому: 70-річна ескортниця похизувалася, що переспала з 1000 чоловіків

Вона заявила, що до неї зверталися навіть на 50 років молодші чоловіки.

Зріла ескортниця відверто розповіла, як це – бути секс-працівницею, коли тобі за сімдесят.

70-річна Керолайн Ві займається ескортом уже шість років і за цей час виконала десятки дивних запитів від клієнтів.

Вона розповіла в подкасті LADbible, що її наймолодшим клієнтом був "дуже сором'язливий хлопчик" років 20-ти. "Дуже нервував", - пригадала вона. "Вони зазвичай такі, настільки молоді".

Найстарший чоловік, який звернувся до неї за сексом, ухилявся від відповіді про свій точний вік. Хоча спочатку він стверджував, що йому близько сімдесяти, вона підозрювала, що він міг бути на 20 років старшим.

Зараз Керолайн стверджує, що загальна кількість чоловіків, з якими вона мала секс, становить "близько тисячі".

Керолайн Ві / Фото: LADbible TV

Вона має великий гардероб "усіх сексуальних речей, які збуджують чоловіків", які вона носить на роботу. "Якщо я зустрічаюся з чоловіком у готелі, то, як правило, я просто вдягаю свій звичайний одяг, ось так, а під ним – сексуальну білизну", - пояснила вона. "У мене є шкіряне вбрання для хлопців, які люблять шкіру, і у мене є боди-панчохи". У неї також є велика колекція секс-іграшок, які вона вважає більш надійними і приємними, ніж чоловічі.

Секс-працівниця, яка отримує 150 доларів за годину, раніше з'являлася на шоу Джеремі Кайла, щоб розповісти про свою роботу в ескорті, і сказала, що їй дуже подобається її робота. "Я не змогла б цим займатися, якби мені це не подобалося", - розповіла вона. "Я знаю ескорт-служби, які працюють як на конвеєрі – один зайшов, інший вийшов, просто заради грошей. Але ні, я повинна насолоджуватися цим. У той день, коли мені це не сподобається, я припиню цим займатися".

Керолайн Ві / Фото: LADbible TV

Більшу частину свого життя вона не дуже цікавилася сексом, але її лібідо раптово прокинулося, коли їй було 57, що спонукало її спробувати свінг і еротичне моделювання.

Хоча за шість років роботи в ескорті їй доводилося надавати дивні послуги, Керолайн каже, що здебільшого чоловіки хочуть досить простого: "Вони просто хочуть, щоб я була їхньою бабусею, тіткою чи кимось іншим. І я кажу: "Так, це зовсім не проблема".

Нагадаємо, 55-річна акторка завагітніла від 24-річного коханого, який у дитинстві дивився на неї по ТБ. Вона вдалася до ЕКЗ.

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