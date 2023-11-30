Почало випадати волосся: пара з жахом виявила, що пів року пила туалетну воду (фото)

Також у них почався незрозумілий кашель.

У Пекіні, Китай, пара була шокована, дізнавшись, що пила туалетну воду протягом шести місяців.

Про це пише nypost.com.

Чоловік на ім'я Тан і його дівчина почали відчувати дивні проблеми зі здоров'ям незабаром після їхнього переїзду до нового помешкання в травні. У них почався незрозумілий кашель, в той час як Тан навіть стверджував, що втратив волосся і у нього з'явилися прищі.

Коли чоловік зрозумів, що він не платив за воду протягом шести місяців, але продовжував отримувати послугу, то запідозрив дещо нехороше. Орендар провів декілька випробувань з їхніми лічильниками і помітив, що щось не так. Коли пара запустила воду в квартирі, кількість на лічильнику не збільшувалася.

Пара пів року пила туалетну воду / Фото: Jam Press

Вирішивши, що прийшов час проконсультуватися з професіоналами, пара зателефонувала до сантехніків. Саме тоді було зроблено шокувальне відкриття – додаткова труба, яка залишалася непоміченою, нібито з'єднала туалет і водопровід.

Пара пів року пила туалетну воду / Фото: Jam Press

Аж через пів року пара з жахом виявила, що вся вода в квартирі була туалетною. Тан та його кохана пили, купалися і готували з цією водою.

На щастя, сантехнік зміг негайно вирішити проблему, і труби були виправлені, але пара стверджує, що це призвело до негативних наслідків для їхнього здоров'я.

Тепер закохані сподіваються отримати грошову компенсацію від компанії-орендодавця, яка мала перевірити квартиру належним чином.

Нагадаємо, у Тернополі жінка віддала 550 тис. грн за побачення з чоловіком. Він переконав її, що він "іноземець" та закоханий у неї.

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