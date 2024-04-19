"Початок капітуляції армії РФ": астролог передбачив подію, яка ознаменує закінчення війни в Україні

Астролог Влад Росс вважає, що від другої половини квітня Україна почує про добрі новини стосовно західної допомоги. Він також переконаний, що до кінця 2024 року наші Сили оборони звільнять окупований Росією Крим.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".

Влад Росс зазначив, що Україна 2024 року ймовірно таки зможе повернути Крим і після цього може закінчитись війна.

"Друга половина квітня - суперкласна. Щось для України нададуть важливе. Будуть літаки F-16, мінімум 55 штук. Може бути вчергове знесений Кримський міст, бо у нас будуть F-16. Нам надаватимуть системи ППО, снаряди теж будуть доправлені. Дуже складних ситуацій на фронті не бачу. Цього року ми точно візьмемо Крим, десь на кінець року. А всі знають - "жало Кремля" зарито там. І це буде початком капітуляції армії РФ", - сказав відомий астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог назвав дуже небезпечну дату для України.

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