Почув голос: пілот вилетів на три хвилини раніше та врятував життя 147 пасажирів (фото)

Пілот врятував життя 147 пасажирів, "почувши голос", який змусив його злетіти на три хвилини раніше. Він переконаний, що "щось" його захистило, як і єдина жінка, яка вижила у жахливій авіакатастрофі у Коста-Риці, яка стверджувала, що розмовляла з ангелом, який допоміг їй врятуватися.

Як пише LADbible, 2018 року, коли землетрус і цунамі обрушилися на Індонезію, аеропорт Мутіара Сіс Аль-Джуфрі в Палу опинився на шляху до руйнування.

28 вересня, за декілька хвилин до того, як аеропорт постраждав внаслідок землетрусу силою 7,5 балів, літак зі 148 людьми на борту був ще за декілька хвилин до зльоту.

Пілот Рікошетта Мафелла не міг бачити, що відбувається, оскільки сидів у кабіні літака, що сів на землю, але він вирішив злетіти раніше, ніж планувалося, що врятувало його життя і життя інших 147 осіб, які перебували на борту літака.

У розмові з BBC після стихійного лиха він сказав: "Я поспішав вилетіти. У моїй голові був голос, який казав мені: "Негайно забирайся звідси". Я сказав своєму екіпажу і наземній команді прискоритися".

Рікошетта Мафелла / Фото: Indonesia Airnav

Крім голосу в його голові, був також голос того, кого пілот описав як свого "ангела-хранителя", 21-річного Антоніуса Гунавана Агунга, який перебував на диспетчерській вежі аеропорту і залишився там, щоб переконатися, що літак злетів до того, як стався землетрус.

На жаль, землетрус, що стався в аеропорту менш ніж за хвилину після зльоту літака, заблокував спроби Агунга самостійно дістатися безпечного місця. Він був змушений стрибнути з чотириповерхової вежі, що руйнувалася, і отримав перелом ноги, а також внутрішні травми. Колеги доправили його до лікарні, перш ніж було вирішено, що його потрібно буде транспортувати гелікоптером, але він помер внаслідок отриманих травм.

Останніми записаними словами Агунга були його вказівки пілоту злетіти і уникнути руйнувань, що насувалися: "Батік 6321, зліт дозволено".

Антоніус Агунг / Фото: Indonesia Airnav

Мафелла сказав, що 21-річний хлопець був "національним героєм" і що коли він підняв літак у повітря, то побачив величезні хвилі від цунамі, що наближалося.

Пілот намагався зв’язатися з авіадиспетчером, який залишався на своєму посту навіть тоді, коли його вежа почала гойдатися і тріщати, але не отримав жодної відповіді. Пізніше йому розповіли, що колеги закликали Агунга покинути вежу, але він сказав їм: "Зачекайте, зачекайте, Батік все ще тут", і він залишився, поки літак не злетить, а пілот сказав, що він "втратив дар мови", коли дізнався, що саме сталося.

Землетрус завдав значної шкоди вежі і спричинив тріщини на злітно-посадковій смузі аеропорту.

Зауважимо, тоді, внаслідок землетрусу та цунамі в Індонезії загинули понад дві тисячі осіб, зникли безвісти – близько 5 тисяч, а постраждали – більш ніж 10 000.

Нагадаємо, як загублена монета врятувала батька і доньку від загибелі. Усе сталося за лічені секунди.

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