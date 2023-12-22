Подала на розлучення: жінка пожалілася, як TikTok зруйнував її 12-річний шлюб

TikTok вже давно звинувачують у руйнуванні концентрації уваги, але тепер застосунок також критикують за руйнування шлюбів.

Як написала 37-річна жінка на Reddit, соцмережа повністю змінила характер її чоловіка, що призвело до розпаду 12-річного союзу, передає nypost.com.

За її словами, вони з обранцем були щасливі разом до того, як він підсів на відео про "традиційну дружину".

У роликах на тему "tradwife" - скорочення від "traditional wife" – йдеться про жінок, які гордо відмовилися від кар'єри на користь домашніх обов'язків, таких як приготування їжі, прибирання та виховання дітей. "Традиційна дружина" зазвичай вважає, що жінка, яка працює, шкодить нуклеарній сім'ї, і прагне задовольнити будь-яку забаганку свого чоловіка.

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У TikTok гештег "tradwife" зібрав колосальні 296,5 мільйона переглядів і несподівано зробив зірками декількох жінок, які хваляться своїм щасливим сімейним життям.

У своєму дописі жінка, що розлучається, пояснила, що її чоловік випадково наткнувся на ці відео на початку цього року.

"Ми не були традиційною парою", - пояснила вона. "Ми обидва працюємо, обидва займаємося домашніми справами та наглядаємо за дітьми. Він не скаржився на це. Але приблизно в березні цього року він почав поводитися дивно. Він скаржився на те, який я маю вигляд. Він скаржився на їжу. Він скаржився, що я багато працюю. Я працюю в ті самі години, що й він. За час нашого шлюбу він ніколи не мав скарг на їжу, яку я готую. Я одягаюсь у зручніший одяг, коли перебуваю вдома. Він ніколи не мав проблем із цим".

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Спустошена дружина дізналася, що її чоловік став одержимий однією конкретною "традиційною дружиною" в TikTok, ім'я якої вона не назвала.

"Її контент видався мені вигаданим і нереалістичним, тому що він був на 100% створений для чоловічої аудиторії", - заявила вона. "Я сказала йому, що це лише те, що вона виставляє напоказ усьому світу. Не реальність. Плюс ніхто не прибирає у будинку в гарних сукнях. Сукні забруднюються".

Проте чоловік не злякався. Він нібито почав порівнювати свою дружину із подругою, яка була домогосподаркою. Згодом він закликав її покинути кар'єру та весь час проводити вдома зі своїми дочками.

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"Він знав, що я не з тих жінок, які хочуть бути домогосподарками", - продовжила вона. "У нього не було із цим проблем. Я намагалася сказати йому, щоб він припинив дивитися контент такого типу. Мені дуже боляче, що він обожнював іншу жінку, а не свою дружину".

Вона заявила, що її чоловік вперше за час їхнього шлюбу став ображати її і наполягав на тому, щоб вона була "покірною" дружиною. Шлюб продовжував розпадатись, і нещодавно настала остання крапля, коли дружина виявила, що її чоловік розмовляв в Інтернеті з іншою жінкою.

"Він навіть не соромився і не відчував каяття", - сказала вона після того, як розкрила таємні зв'язки свого кавалера. "Він сказав мені, що заслуговує на краще".

У коментарях читачі висловили співчуття та підтримку жінці, одночасно протестуючи проти руйнівної дії TikTok.

Сподіваюся, твоє серце зцілиться і ти зможеш рухатися далі. Успіху йому в підтримці своєї нової безробітної дівчини

Якщо ти не думаєш, що 95% TikTok це вигадки, ти дурний

Шанси, що через якийсь час він зрозуміє, що облажався, досить високі

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