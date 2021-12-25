Подарункам бути: у ВООЗ запевнили, що Санта-Клаус має імунітет до коронавірусу

У ВООЗ запевнили, що країни "пом'якшили карантин" для Санта-Клауса, тож він зможе безперешкодно навідатися до малечі.
У Всесвітній організації охорони здоров'я запевнили, що Санта-Клаус зможе подорожувати і доставляти подарунки, оскільки має імунітет до COVID-19.
Відповідне твердження епідеміологиня ВООЗ Марія Ван Керхове озвучила у відеозверненні, оприлюдненому в п'ятницю, 24 грудня, у Twitter.
"Я можу сказати вам, що Санта-Клаус має імунітет до цього вірусу. Ми мали коротку розмову із ним, у нього та в місіс Клаус все гаразд і вони зараз дуже зайняті".
Експертка додала, що низка лідерів країн з усього світу проінформували ВООЗ про "пом'якшення карантинних обмежень" для Санта-Клауса, щоб чарівник зміг безперешкодно навідатися до малечі.
"Він зможе пересуватися повітряним простором і роздавати подарунки дітям", - наголосила вона, закликавши малюків слухатися батьків і дотримуватися соціальної дистанції.
Нагадаємо, що о 21:11 24 грудня Санта-Клаус відвідав Україну.
If a child in your life is worried that #SantaClaus might not be able to travel and deliver presents due to #COVID19, Dr @mvankerkhove can provide reassurance: Santa Claus is immune. pic.twitter.com/X9LpUneMvZ— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 24, 2021
Читайте також:
- Зима "прилетіла": у Лапландії снігом засипає містечко Санти (фото, відео)
- Курив, оголив живіт та грубіянив: 6-річна дівчинка розчарувалась у Різдві після зустрічі з поганим Санта-Клаусом
- У Чикаго злісні Ґрінчі закидали Санту яйцями (відео).
- Священник розповів дітям, що Санти не існує, і отримав порцію критики від батьків