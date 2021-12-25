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Подарункам бути: у ВООЗ запевнили, що Санта-Клаус має імунітет до коронавірусу

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Подарункам бути: у ВООЗ запевнили, що Санта-Клаус має імунітет до коронавірусу

У ВООЗ запевнили, що країни "пом'якшили карантин" для Санта-Клауса, тож він зможе безперешкодно навідатися до малечі.

У Всесвітній організації охорони здоров'я запевнили, що Санта-Клаус зможе подорожувати і доставляти подарунки, оскільки має імунітет до COVID-19.

Відповідне твердження епідеміологиня ВООЗ Марія Ван Керхове озвучила у відеозверненні, оприлюдненому в п'ятницю, 24 грудня, у Twitter.

"Я можу сказати вам, що Санта-Клаус має імунітет до цього вірусу. Ми мали коротку розмову із ним, у нього та в місіс Клаус все гаразд і вони зараз дуже зайняті".

Експертка додала, що низка лідерів країн з усього світу проінформували ВООЗ про "пом'якшення карантинних обмежень" для Санта-Клауса, щоб чарівник зміг безперешкодно навідатися до малечі. 

"Він зможе пересуватися повітряним простором і роздавати подарунки дітям", - наголосила вона, закликавши малюків слухатися батьків і дотримуватися соціальної дистанції.

Нагадаємо, що о 21:11 24 грудня Санта-Клаус відвідав Україну.

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