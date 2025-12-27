Подарунок дітям на Різдво втік: у Чехії ловили кенгуру

Кенгуру / © Novinky.cz

Реклама

У чеському селі Гуштеновіце у Злінському краї різдвяний подарунок для дітей несподівано перетворився на пригоду для всієї громади. З приватного подвір’я напередодні Різдва втік кенгуру, на ім’я Скіп.

Про це повідомило видання Novinky.

Пожежників викликали вранці у п’ятницю. За словами речника пожежної служби Злінського краю Давида Мартінця, тварина вибігла на дорогу в напрямку Старого Міста і могла створювати загрозу для руху транспорту. До операції залучили також ветеринара.

Реклама

Спіймати втікача вдалося не одразу. Перша спроба зловити кенгуру сіткою була невдалою, однак під час другої — рятувальники впоралися. Весь відлов тривав близько 45 хвилин, після чого Скіпа передали власникам.

Поки тривали пошуки, господарі звернулися по допомогу в соцмережах. Повідомлення поширив і муніципалітет, заспокоївши мешканців: кенгуру заввишки близько 80 сантиметрів, вагою 18 кілограмів, неагресивний і дуже полохливий.

Подібні історії для Чехії — не новина. Нещодавно іншого кенгуру ловили в районі Мельника майже два з половиною місяці, а тварину з приватного міні-зоопарку в Остраві шукали цілий рік. Тоді втечу завершили нестандартно — кенгуру заманили до вольєра печивом.

Novinky / © Novinky.cz

Нагадаємо, 1975 року молода пара з Кардіффа (Уельс) впустила до себе чоловіка-безхатька з пакетом сміття та замороженою куркою в руках. Те, що мало стати коротким жестом доброти на Різдво, перетворилося на унікальну історію співжиття, яка тривала 45 років.