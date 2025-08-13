Подарунок на річницю: вчений назвав новий вид молі на честь своєї дружини (фото)

В Австрії на честь дружини назвали нововідкритий вид молі / © Credits

Австрійський вчений-ентомолог Петер Гуемер, який усе життя досліджує комах, зробив особливий подарунок своїй дружині Інгрід Марії на 42-гу річницю шлюбу — він присвоїв її ім’я новому виду молі. Вид отримав наукову назву Carcina ingridmariae.

Про це йдеться на Phys.org.

За словами науковця, ця міль є «найгарнішою з усіх, що він зустрічав за час своєї кар’єри».

Carcina ingridmariae. Петер Гуеме

Більше ста років цей вид плутали з поширеною Carcina quercana, описаною ще у 1775 році. Лише детальні дослідження ДНК, які показали понад 6% генетичних відмінностей, та морфологічний аналіз, зокрема особливості будови статевих органів, підтвердили — це окремий вид.

Хоч комаха має яскраве забарвлення з рожевими та жовтими відтінками, вона залишалася непоміченою до проведення генетичного тестування.

Carcina ingridmariae має розмах крил близько 2 см та мешкає у країнах східного Середземномор’я — Хорватії, Греції та Туреччині. Личинки, ймовірно, харчуються листям різних видів дуба, як і близький родич цього виду.

За свою 35-річну наукову діяльність Петер Гуемер описав понад 200 нових видів комах, що живуть у Європі. Результати дослідження були опубліковані у журналі Alpine Entomology.

