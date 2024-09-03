"Події дійдуть до логічного закінчення": екстрасенска назвала найважливіший місяць року

Розалія Романова зробила передбачення на вересень.
Тарологиня, нумерологиня Розалія Романова вважає, що вересень буде вирішальним місяцем 2024 року.
Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
"Вересень - це найвирішальніший місяць у цьому році. Тобто всі головні події цього року так чи інакше у вересні повинні дійти до свого логічного закінчення", - каже вона.
Розалія Романова каже, щор ситуація на Курщині дуже напружена
"Воно блискавично почалось. Карта каже - ця ситація вже вплинула на хід війни і впливатиме далі. Карта - перевернутий імператор і я думаю, що це Путін. Його може знесуть або повідомлять про смерть. Сиутація на Курщині на нього вплине", - каже вона.
Розалія Романова вважає, що Путін доживає останні дні.
Читайте також:
- Росія може напасти на ще одну країну: екстрасенс зробив шокувальне передбачення
- "Станеться подія, яка здивує всіх": екстрасенс передбачив зміни на фронті та зробив заяву про переговори з РФ
- Чи будуть переговори з Росією: екстрасенска зробила передбачення про мир