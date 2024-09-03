"Події дійдуть до логічного закінчення": екстрасенска назвала найважливіший місяць року

Тарологиня, нумерологиня Розалія Романова вважає, що вересень буде вирішальним місяцем 2024 року.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Вересень - це найвирішальніший місяць у цьому році. Тобто всі головні події цього року так чи інакше у вересні повинні дійти до свого логічного закінчення", - каже вона.

Розалія Романова каже, щор ситуація на Курщині дуже напружена

"Воно блискавично почалось. Карта каже - ця ситація вже вплинула на хід війни і впливатиме далі. Карта - перевернутий імператор і я думаю, що це Путін. Його може знесуть або повідомлять про смерть. Сиутація на Курщині на нього вплине", - каже вона.

Розалія Романова вважає, що Путін доживає останні дні.

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