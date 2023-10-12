Подолав 320 км: зниклий кіт возз'єднався із сім'єю через 12 років – відео

Він зник з дому 2011 року.

У США кіт знайшовся через 12 років.

Про це пише upi.com.

Чотирипалий з'явився на задньому дворі каліфорнійського офіцера з контролю за тваринами.

Служба тварин округу Ріверсайд повідомила, що офіцер Далтон Черчвелл виявив пухнастого, який блукав його заднім двором у Блайті, і просканував його на наявність мікрочипа.

Мікрочип показав, що кіт за окликом Баттерс зник безвісти з дому його родини в Сан-Дієго 2011 року.

Черчвел зв'язався з родиною Баттерса, яка відтоді переїхала до Стенвуда, штат Вашингтон.

"Це було просто неймовірно. Я так вдячний офіцеру Черчвелу за те, що він зміг упізнати Баттерса", - сказав власник Анджело Кастелліно.

Фонд ASK, некомерційна організація, що займається підтримкою відділу обслуговування тварин, запропонував сплатити рахунок за переліт Баттерса до Сіетла для возз'єднання.

Волонтер Ларрі Рудольф супроводжував кота у подорожі та передав Баттерса Кастелліно та його дружині Шеллі.

Вони сказали, що Баттерс зараз обживається вдома зі своїм братом Барнаклсом.

Місцеперебування Баттерса протягом останніх 12 років невідоме. Сім'я поняття не має, як їхній кіт подолав понад 320 км із Сан-Дієго до Блайта.

Нагадаємо, чоловік проплив у величезному гарбузі понад 60 км. Він подолав дистанцію за 11 годин.

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