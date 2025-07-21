Подолав 760 км і заплатив €30 тис., щоб одружитися з моделлю: чим завершилася романтична пригода 76-річного пенсіонера

Французька модель Софі Вузелан

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76-річний бельгієць подолав 760 км, щоб зустрітися з французькою королевою краси, яка, як його змусили повірити шахраї, мала стати його майбутньою дружиною

Про це розповіла сама модель у своєму Instagram, а також видання ВВС.

76-річний Мішель з’явився у будинку Софі Вузелан у Франції, але його зустрів здивований чоловік моделі.

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Пристаркуватий «ромео» розповів «конкуренту» що заплатив шахраям 30 000 євро і думав, що перебував у романтичних стосунках протягом кількох тижнів.

«Я йдіот», — сказав чоловік парі, розмірковуючи над тим, як вирушити в довгу подорож назад.

Про невдачу Мішеля стало відомо після того, як Софі поділилася в інтернеті відео його невдалої зустрічі з парою.

Протягом кількох тижнів бельгієць, який одружився чотири роки тому, спілкувався через WhatsApp з особою, що представилася відомою моделлю і фіналісткою конкурсу «Міс Франція».

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Літній чоловік зізнався, що був упевнений, що заворожив серце королеві красі і навіть перерахував на вказаний номер 30 000 євро. Він називав її своєю нареченою і був упевнений, що вони незабаром почнуть нове життя разом.

9 липня він з’явився біля будинку пари в Сен-Жюльєні, приблизно за 420 км на південь від Парижа, і сказав: «Я майбутній чоловік Софі Вузелан», на що коханий моделі Фаб’єн відповів: «Ну, я нинішній».

38-річна Софі Вузелан спробувала пояснити йому, що його обдурили, і подружжя наполягало на тому, щоб він звернувся до поліції та подав заяву. Невідомо, чи зробив він це.

«Мені дуже шкода цю людину. Остерігайтеся фейкових акаунтів. Ми вирішили поділитися цією історією, щоб інші не потрапили на вудку шахраїв», — прокоментував чоловік моделі.

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