Подорож до Канарських островів обернулася трагедією: загинули понад 80 людей, серед них немовля

Човен тижнями дрейфував біля Канарських островів: понад 80 загиблих / © visualhunt.com/lejla77

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Понад 80 людей, серед яких було немовля, загинули під час спроби дістатися з Гамбії до Канарських островів. Невеликий човен із мігрантами провів у морі кілька тижнів, перш ніж його виявили на південь від іспанського архіпелагу.

Про це повідомило видання Mirror.

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Судно знайшли дрейфуючим у морі рано-вранці у четвер. Рятувальники виявили на борту 45 людей, яким вдалося вижити, а також тіла п’ятьох загиблих.

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За даними іспанської Цивільної гвардії, написи на корпусі човна збігаються з позначками судна, яке вирушило з Гамбії. Як повідомляє неурядова організація Caminando Fronteras, тоді на борту перебували 128 людей, зокрема немовля.

Таким чином, доля понад 80 пасажирів, які вирушили у плавання, виявилася трагічною.

Тих, хто вижив, доправили до порту Аргінегін на південно-західному узбережжі острова Гран-Канарія. Вони розповіли представникам Червоного Хреста, що вирушили до Канарських островів у човні, де перебувало понад сто людей.

Нагадаємо, улюблене місце для спокійного плавання стало для американки місцем моторошного нападу. Агресивна видра переслідувала жінку у воді, а після порятунку їй довелося накласти 38 швів.

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