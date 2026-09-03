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Подорож до Канарських островів обернулася трагедією: загинули понад 80 людей, серед них немовля
Невеликий човен зі 128 людьми тижнями дрейфував у морі дорогою до Канарських островів. Коли судно нарешті знайшли, врятувати вдалося лише 45 пасажирів.
Понад 80 людей, серед яких було немовля, загинули під час спроби дістатися з Гамбії до Канарських островів. Невеликий човен із мігрантами провів у морі кілька тижнів, перш ніж його виявили на південь від іспанського архіпелагу.
Про це повідомило видання Mirror.
Судно знайшли дрейфуючим у морі рано-вранці у четвер. Рятувальники виявили на борту 45 людей, яким вдалося вижити, а також тіла п’ятьох загиблих.
За даними іспанської Цивільної гвардії, написи на корпусі човна збігаються з позначками судна, яке вирушило з Гамбії. Як повідомляє неурядова організація Caminando Fronteras, тоді на борту перебували 128 людей, зокрема немовля.
Таким чином, доля понад 80 пасажирів, які вирушили у плавання, виявилася трагічною.
Тих, хто вижив, доправили до порту Аргінегін на південно-західному узбережжі острова Гран-Канарія. Вони розповіли представникам Червоного Хреста, що вирушили до Канарських островів у човні, де перебувало понад сто людей.
Нагадаємо, улюблене місце для спокійного плавання стало для американки місцем моторошного нападу. Агресивна видра переслідувала жінку у воді, а після порятунку їй довелося накласти 38 швів.