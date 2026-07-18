"Я померла і можу описати іншу сторону": жінка розповіла, що бачила у "тому світі"

Подорож в несвідомості: як три хвилини клінічної смерті змусили жінку повністю переоцінити земне життя / © ТСН

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Питання про те, що відбувається з людською свідомістю після зупинки серця, залишається однією з найбільших таємниць науки та філософії. Переконана матеріалістка та атеїстка, яка зневажала все церковне та духовне, отримала унікальний навколосмертний досвід, що повністю перевернув її життя. Луїза Пек з Орегону (США), яка у молодості страждала на важку алкогольну залежність, у віці 22 років пережила клінічну смерть у нічному клубі.

Сьогодні жінці 65 років, і вона запевняє: три хвилини без дихання не лише довели їй існування потойбіччя, а й назавжди залишили її з паранормальними здібностями. Свою історію вона розповіла виданню The Mirror.

Жінка, яка ледь не померла після зупинки серця в нічному клубі, каже, що після відвідування потойбічного світу у неї залишилися паранормальні здібності. Луїзі Пек було 22 роки, коли вона передозувала кокаїн, несвідомо розведений лідокаїном.

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У клубі у неї сталася зупинка серця, що спричинило великий напад, в результаті якого Луїза втратила свідомість. Вона описує, як її «підняли в небо».

Луїза описує свої відчуття так: жінка відчула, як її тіло вислизає, і змогла літати та «зустрітися» зі своїми предками.

Жителька США стверджує, що після повернення вона здатна точно передбачати смерть і бачити привидів.

«Я була сповнена рішучості повернутися до нормального життя, ніби нічого не сталося, і цей досвід нічого не означав, але мої дефлектори духовної енергії були назавжди пошкоджені», — сказала Луїза.

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«Я була запеклим атеїстом-матеріалістом, яка зневажала усе церковне чи фантазійне, але я знаю, що ця „реальність“ не була ні сном, ні галюцинацією», — стверджує вона.

Досвід з іншою стороною стався в 1982 році після того, як Ліза вживала наркотики в клубі. У неї почалося «тунельне бачення», оскільки її серце сповільнювалося; вона перестала дихати, коли у неї сталася зупинка серця. Луїза, яка на той час описує себе як «високофункціональну алкоголічку», згадувала, як її «підкинули» в повітря, перш ніж вона злетіла над Мангеттеном і пірнула в океан.

«Я на мить задумалася, чи призведе моя швидкість падіння з такої висоти до удару об тверду поверхню, але я не відчувала страху. Я стрибнула у воду, яка була холодною, але приємною, побачила неймовірно красиві бульбашки, що піднімалися навколо мене, і поверхню, що мерехтіла високо вгорі. Я виринула на поверхню та попливла до берега без зусиль чи звичайного плину часу», — згадує вона свою «подорож» у несвідомості.

Луїза описує, як її огорнуло світло, яке відчувалося як «божественна любов», і вона відчувала блаженний стан, не усвідомлюючи плину часу. Але «голос» покликав її назад на Землю, кажучи: «Ти не можеш залишатися, ти ще не закінчила».

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Вона повільно прийшла до тями, побачивши, як бармен робить їй серцево-легеневу реанімацію — вона не реагувала на звуки вже три хвилини. Луїза сказала: «З величезним відчаєм і розчаруванням я усвідомила, що знову застрягла в м’ясній ляльці, як я тоді її уявляла».

Вона не чекала на виклик швидкої допомоги, а натомість взяла таксі додому та спробувала забути про всю цю історію. Але з часом це виявилося неможливим. У 1987 році, п’ять років по тому, Луїза на пляжі зіткнулася з потойбічним явищем — «привидом» старого чоловіка, який виринув з болота та вдивлявся в море, а потім зник, не залишивши сліду.

Ще через п’ять років, у 1993 році, Луїза мала сильне відчуття, що її ненароджений племінник не доживе, що, на жаль, виявилося правдою. Ще через рік, борючись із тяжким алкоголізмом, вона спробувала сісти за кермо під впливом алкоголю та почула той самий голос, який кричав: «Це останній раз, коли я можу тобі допомогти. А ти ж знаєш, що добре, а що погано!»

Зрештою, вона протверезіла, але дивні паранормальні переживання продовжувалися. У 1997 році Луїза була в лікарні зі своєю невиліковно хворою сестрою, коли той самий голос закликав її «розповісти їй про світло», оскільки «були проблеми з переходом».

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Увесь цей час Луїза нікому не розповідала про свій досвід, боячись здатися божевільною. Але випадки продовжувалися: вона дізнавалася ім’я незнайомця ще до того, як він представився, а також спілкувалася з померлими близькими. Голос її «ангела-охоронця» з’являвся як «сфера» на зображеннях.

Луїза, якій зараз 65 років, сказала: «Саме наслідки, а не сам досвід клінічної смерті, довели мені співіснування духовного плану. Тепер я вірю, що інтелект і любов — це одне ціле, і що вони проявляються як цілісність всесвіту, включаючи життя».

Раніше ми писали, що інша жителька США перебувала у стані клінічної смерті 8 хвилин і після цього різко змінила своє життя.

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