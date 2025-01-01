Подорож у часі: пасажири літака вилетіли 2025 року, а приземлилися 2024-го (фото)

Пасажири одного транстихоокеанського рейсу вилетіли 2025 року, а приземлилися 2024-го, завдяки маршруту, який перетинає дев'ять часових поясів і міжнародну лінію зміни дат.

Про це пише New York Post.

Рейс 880 авіакомпанії Cathay Pacific вилетів із Гонконгу через декілька хвилин після того, як у китайському місті пролунав новий рік 1 січня 2025 року. Коли він досягнув місця призначення після майже 14 годин у небі, пасажири літака здійснили подорож у минуле – приземлилися в Лос-Анджелесі близько 22:00 за тихоокеанським часом у вівторок, 31 грудня 2024 року.

Рейс повернувся у 2024 рік, коли перетнув міжнародну лінію зміни дат над Тихим океаном.

Політ рейсу 880 авіакомпанії Cathay Pacific / Фото: Flightaware

Рейс 880 – не єдиний, який подорожує назад у часі, і відомо, що пасажири бронюють транстихоокеанські рейси у східному напрямку напередодні Нового року, щоб двічі відсвяткувати це свято.

Втім, є мандрівники, які взагалі проґавили Новий рік. Рейс 27 авіакомпанії Air New Zealand вилетів із Сан-Франциско у вівторок ввечері напередодні Нового року, але після більш ніж 12 годин у небі на шляху до Окленда літак приземлиться рано вранці 2 січня.

Нагадаємо, невістка розповіла, як отримала у подарунок випадкове голосове повідомлення, де сім'я чоловіка її обговорює. Аудіо тривало сім хвилин.

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