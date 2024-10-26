Подруги витратили на відпустку в Італії лише по 35 доларів: як їм це вдалось

Подруги влаштували розкішний відпочинок у Мілані за $35 на квитки.

Дві британки довели, що для яскравої подорожі не обов'язково витрачати великі гроші - вони організували 15-годинну відпустку в Мілані, заплативши за переліт лише по 35 доларів з людини.

Про це пише Daily Star.

31-річні подруги Хлоя Грінвуд та Сенна Глігуї виявили, що квитки з Манчестера до Мілана коштують дешевше, ніж поїздка на таксі після нічних розваг. Вони вилетіли о 20:30 і вже о 22:00 були в Італії.

"Це навіть дешевше, ніж піти в нічний клуб — ми чудово провели час. Дуже пощастило, що погода була гарною й ми могли посидіти на найкрасивіших брукованих вуличках. Вдома нічого подібного не відчуваєш", — розповіла Хлоя, яка працює дитячою аніматоркою в Ліверпулі.

Подруги витратили на відпустку в Італії лише по 35 доларів / Фото: Chloe Greenwood

Незважаючи на короткий термін перебування, подруги встигли насолодитися повноцінним відпочинком - відвідали SPA-салон, посмакували традиційними італійськими стравами та напоями, зокрема спагеті, тальятеле, піцою, "Аперолем" та лімончело.

Подруги витратили на відпустку в Італії лише по 35 доларів / Фото: Chloe Greenwood

Загальний бюджет подорожі на одну людину склав 177 доларів, зокрема:

переліт туди й назад: $35;

трансфер: $5;

сніданок (круасан, сік, капучино): $16;

метро: $2;

SPA: $195;

вечеря: $54.

Нагадаємо, американка Трейсі Вербовскі з Каукауліна, що в штаті Мічиган, розповіла, як їй пощастило виграти в лотерею завдяки скасованій відпустці.

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