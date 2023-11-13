Подруги вперше зустрілися за понад 80 років після жахливої "Кришталевої ночі" – фото, подробиці

У США подруги зустрілися вперше за понад 80 років.

Про це пише nypost.com.

94-річна мешканка Нью-Йорка була 9-річною дівчинкою 9-10 листопада 1938 року, коли нацисти розорили єврейську громаду в її рідному Відні, Австрія, під час горезвісного вторгнення "Кришталевої ночі", що передувало Другій світовій війні.

Ця подія розлучила Евелін Конрад із її подругою Рут Цімблер. Але тепер ці двоє возз'єдналися в Нью-Йорку.

Евелін Конрад (праворуч) та Рут Цімблер (ліворуч) / Фото: nypost.com

"Кришталева ніч" або "Ніч розбитих вітрин" ознаменувалася вбивством майже 100 євреїв та руйнуванням безлічі синагог та єврейських підприємств. Це також ознаменувало перший масовий арешт євреїв виключно на підставі їхньої релігії — "чоловіків і хлопчиків вирвали зі своїх будинків", пригадала Цімблер, батько якої був серед них.

Під час погрому нацисти зібрали близько 30 000 євреїв чоловічої статі у віці 13 років і більше для депортації до концентраційних таборів, багато з яких зрештою було вбито.

"У той час ми не могли цього знати, але це був початок кінця", - сказала Цімблер про напад, у ході якого нацисти пограбували будинок її сім'ї, "не залишивши там ні подушки, ні ковдри".

Це був світ, далекий від колишнього безтурботного життя дівчаток, коли вони відвідували місцевий кінотеатр, який належав бабусі Конрад.

Евелін Конрад (праворуч) та Рут Цімблер (ліворуч) / Фото: nypost.com

Через місяць після "Кришталевої ночі" батьки Цімблер відправили її та її шестирічного брата на першому в історії рятувальному поїзді Kindertransport до Нідерландів. Перелякані вони знайшли притулок разом з іншими єврейськими дітьми в маєтку в Гаазі, а потім майже через рік вирушили в бурхливу 10-денну поїздку на човні до Гобокена, штат Нью-Джерсі. Їхні батьки втекли з окупованої нацистами Європи і незабаром після цього знову зустрілися зі своїми дітьми.

Коли сталася "Кришталева ніч", Конрад мандрувала зі своїм батьком-футболістом світового класу усією Європою. На той час, коли вона повернулася до Відня у травні 1939 року, її шкільні друзі були розкидані, а її улюблене місто було "жахливим". Вона згадувала, як запитувала свого батька: "Якщо німці переможуть, чи це означатиме, що вони мали рацію щодо євреїв?". У вересні 1939 року офіційно розпочалася війна.

Через рік вона та її батьки прибули до Америки на вантажному кораблі.

Обидві жінки вийшли заміж і виховали сім'ї у Нью-Йорку: Цімблер у Челсі та Конрад у Верхньому Іст-Сайді. Цімблер здобула ступінь бакалавра в Бруклінському коледжі та працювала у сфері роздрібної торгівлі, а Конрад закінчила Стенфордський університет і стала журналісткою, а потім у віці 76 років здобула юридичний ступінь у юридичній школі Бенджаміна Н. Кардозо в Університеті Єшіва. Зараз їй 94 роки і вона досі працює.

Евелін та Рут / Фото: nypost.com

Вони думали, що ніколи більше не побачаться після того, як нацисти зруйнували їхнє життя. Але 2018 року Конрад помітила статтю про 80-річчя "Кришталевої ночі", в якій фігурувала Цімблер, і зрештою знайшла її.

"Всі думають, що це найкраща річ після нарізаного хліба", - сказала Цімблер про зустріч зі своєю подругою. "Ми любимо одна одну."

Нагадаємо, жінка з двома матками вагітна дівчинкою в кожній. Вона може народити дітей з інтервалом у декілька годин або навіть днів.

Читайте також: