Подруги закидали жінку яйцями та облили оцтом: що їх так роздратувало

У місті Сток-он-Трент, що у Великій Британії, дві подруги увірвалися до будинку жінки: вони закидали її яйцями та намагалися облити оцтом. Їх роздратувала суперечка в Інтернеті.

Про це пише mirror.co.uk.

Найкращі подруги Лора Джонс та Емілі Райт прийшли додому до своєї жертви. Одна з нападниць закидала потерпілу яйцями, інша намагалася залити їй в очі оцет.

Проте тоді все не закінчилося, Емілі Райт знову повернулася та побила потерпілу і плюнула в неї. Причиною агресії жінок стала банальна суперечка в Інтернеті.

"Джонс била її колінами по голові, а Райт наступала їй на ноги. Джонс також намагалася вилити пляшку оцту їй в очі. Вони погрожували "розбити будинок", зайшли до вітальні та жбурнули рамку від картини через всю кімнату", - розповіла в суді прокурорка Елізабет Паверс.

На суді підозрювані розкаялися у вчиненому. Суддя Джуліан Тейлор присудив обом жінкам 12-місячні громадські примусові роботи і заборонні приписи. Райт повинна пройти 20-денний курс реабілітаційних заходів, а Джонс - 10-денний курс реабілітаційних заходів.

Нагадаємо, скандальна співачка голяка стрибнула до фанатів і відлупцювала мікрофоном хтивого чоловіка.

Читайте також: