Подружжя під час "риболовлі" знайшло в озері 100 тис. доларів: як так сталось

У США подружжя під час риболовлі знайшло в місцевому озері сейф, в якому було 100 тисяч доларів. Поліція дозволила парі залишити собі гроші.

Про це пише CBS.

Подружжя з Нью-Йорка, відоме в соціальних мережах своєю "магнітною риболовлею" в місцевих водоймах нещодавно витягло несподівану знахідку: сейф, в якому знаходилися дві пачки затоплених стодоларових купюр.

Джеймс Кейн і Барбі Агостіні, які ведуть хроніку різноманітних знахідок магнітної риболовлі на своєму YouTube-каналі, розповіли, що після того, як у п'ятницю вони витягли брудний сейф зі ставка в Квінсі, вони були шоковані, знайшовши пачки стодоларових купюр, які оцінюються в сто тисяч доларів.

Пара зазначає, що спочатку не повірила у своє щастя. Згодом вони повідомили про знахідку поліції і оскільки у копів не було даних пошуки цих коштів подружжю дозволили залишити "скарб".

Джеймс і Барбі кажуть, що під час "магнітної риболовлі" знаходили у водоймі від гранат часів Другої світової війни та рушниць XIX століття до мотоцикла та гаманця з іноземними монетами, перлами та золотими коштовностями. Їхній канал на YouTube, що розповідає про їхні пригоди, має понад 4000 підписників і близько 1,4 мільйона переглядів.

Нагадаємо, в організмі стюардеси виявили 1 кг золота.

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