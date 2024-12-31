Подружжя почуло дивний шум у стіні будинку: те, що було всередині, шокувало їх – фото

Почувши незвичні звуки, що долинали зсередини внутрішньої стіни, подружжя вирізало частину гіпсокартону і було приголомшене.

Подружжя, яке було змушене дослідити дивні звуки, що долинали зсередини внутрішньої стіни у їхньому будинку, було приголомшене тим, що знайшло всередині.

Користувачка TikTok Лейсі Дейз записала відео, на якому вона відрізає квадратну панель гіпсокартону, щоб зазирнути всередину. Після того, як жінка зняла панель, вони побачили те, що мало вигляд як великий клубок сірого пуху.

Однак незабаром її партнер зауважив: "Це кіт. Ти бачиш, як він дихає". Лейсі продовжила гладити їхнього гостя, що потрапив у пастку, намагаючись виманити його з порожнини.

"Вона застрягла", - заявив чоловік, оскільки тварина не подавала жодних ознак руху. Врешті-решт, кіт зміг вибратися з пастки.

Кіт у стіні / Фото: скриншот з відео

Впізнавши непроханого гостя, Лейсі зазначила, що кіт, ймовірно, належав сусідці Тейлор. Пара повернула пухнастого додому. Невідомо, як він опинився у стіні.

Нагадаємо, раніше під час ремонту будівельники замурували у стіні "члена сім'ї" жінки. Щоб врятувати його, їй довелося зробити новий отвір.

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