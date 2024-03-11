Подружжя разом схудло на 105 кг та має невпізнанний вигляд: фото до і після

Пара з Великої Британії тепер має інакший вигляд після того, як втратила 105 кг на двох.

Про це пише nypost.com.

38-річний Гленн і 35-річна Софі боялися померти молодими і залишити своїх дітей сиротами. Вони разом важили 286 кг, причому Гленн підрахував, що споживав близько 3500 калорій на день, коли їв надвеликі піци та пив по 10-15 бляшанок пепсі.

Тривожний дзвінок пролунав, коли Софі зрозуміла, що не зможе продовжувати лікування суглоба Шарко, який спричиняв набряк, запалення і почервоніння лівої щиколотки, якщо не скине зайві кілограми.

Гленн і Софі / Фото: SWNS

"Я був набагато важчим, ніж моя дружина, але у неї також є інвалідність, тому вона не могла продовжувати робити операції, набираючи вагу", - пояснив SWNS Гленн. "Ми вирішили, що їй потрібно скинути зайву вагу. Потрібно було щось кардинально змінювати, тому ми почали шукати можливості шунтування шлунка в Литві".

Подружжя вирушило 17 серпня до Вільнюса за "пакетною пропозицією" вартістю 9 000 доларів, яка містила операцію шлункового шунтування, переліт, готель, реабілітацію, "куратора" і навіть таксі.

Гленн і Софі / Фото: SWNS

Всього за пів року Гленн схуд зі 162 кг до 95, а Софі – зі 124 кіло до 87.

"Ми просто чудово почуваємося. Ми можемо робити набагато більше як пара, відчуваючи впевненість у собі, щоб ходити до магазину одягу і приміряти нові модні речі", - радіє Софі. "З точки зору здоров'я це було чудово – у нас з'явилося стільки енергії".

Софі каже, що вони дуже хвилювалися перед поїздкою за кордон. За декілька місяців до операції подружжя проконсультувалося з хірургами у Великій Британії, щоб переконатися, що вони ухвалюють правильне рішення. Вони також зустрілися зі своїм литовським куратором і хірургом в Zoom – він порекомендував пакетну пропозицію.

"Ми використали наші заощадження і позичили трохи грошей у сім'ї, які зараз повернули", - сказав Гленн.

За три тижні до операцій їм сказали скоротити щоденне споживання калорій до 500 і споживати переважно білок. Вони їли стейки, курячі грудки і відбивні з баранини, через що почувалися млявими і "голодними".

Гленн і Софі / Фото: SWNS

Їхній план відновлення тривав 10 тижнів, але вони повернулися до роботи всього через п'ять днів.

"Дієта була дуже, дуже одноманітною – після того, як до операції ми харчувалися лише м'ясом, перші два тижні ми могли випивати лише півсклянки води на день", - нарікає Гленн. "Після двох тижнів ми їли багато пюре, йогуртів, протеїнового порошку та кісткового бульйону, - додав він. "Нам подобалося змішувати ті банки сосисок і спагетті".

Гленн сказав, що парі не дозволяли їсти тверду їжу до шеститижневого терміну. Вони втрачали близько 3-4 кг на тиждень і отримували "набагато більше енергії".

Гленн і Софі / Фото: SWNS

Вони кажуть, що тренуються окремо і мають різних персональних тренерів, поки що уникаючи хірургічного втручання для видалення зайвої шкіри.

"Ми хотіли інвестувати в себе індивідуально, але емоційно ми робимо це разом", - каже Гленн. "Відтоді, як ми зробили операцію, ми повісили на стіну графік нашого спільного життя. Ми продали весь наш одяг і разом ходимо до крамниць за новим вбранням".

Нагадаємо, чоловік голодував 382 дні та встановив рекорд після неймовірного схуднення. Він важив понад 200 кіло і скинув 134.

Читайте також: