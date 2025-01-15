Подружжя розсекретило, що відбувається під час найбільшого у світі круїзу з 6700 свінгерами – фото

Пара, яка прийняла стиль життя відкритого шлюбу, розповіла, як це відбувається на борту найбільшого у світі пікантного круїзу, де 6700 свінгерів досить добре знайомляться одне з одним.

Про це пише LADbible.

Белла і Джейс – пара зі США, яка ніщо не любить так сильно, як свінгерський стиль життя. Вони діляться контентом через TikTok і свій сайт 4ourplay.com.

Для пари йдеться про "подолання стигми", яку дехто асоціює з тим, що вони називають "етичним свінгом".

Як частина їхнього способу життя як щасливого подружжя, Белла і Джейс відвідують всілякі свята, які є привітними або розроблені спеціально для свінгерів. Від готелів і курортів для свінгерів "все включено" до пікантних круїзів.

Під час однієї з нещодавніх подорожей вони сіли на борт лайнера Royal Caribbean.

"У цьому круїзі було близько 6700 свінгерів, що було абсолютно божевільно", - сказав Джейс в одному з відео. "То як це було? Ну, як і в будь-якому круїзному відпочинку, є елемент насолоди послугами на борту – особливо на такому кораблі, як Symphony. Від відвідування гідромасажних ванн і басейну до випивки в барі – у нас було достатньо часу, щоб розслабитися і налаштуватися, невимушено спілкуючись з іншими".

Белла і Джейс / Фото: Instagram/@4ourplay.official

Крім того, Белла і Джейс полюбляють досліджувати їжу, яку подають у ресторанах. Вони також зв'язалися з парами, які забронювали місця в круїзі через їхній сайт, з туристичними агентами. У результаті вони зустрілися з цими парами, щоб поділитися подарунками, повними речей, пов'язаних зі свінгерами, таких як наклейки з перевернутим ананасом і капелюхи, перед тим, як піти на групову вечерю, щоб познайомитися з усіма. Зрештою, в цих круїзах є певна тема, яка хвилює багатьох людей.

Пара розповіла про круїз для свінгерів / Фото: TikTok/@4ourplay.com

Очевидно, що пікантність відіграє значну роль у тому, що на круїзі Bliss Cruise є дуже сумнозвісні ігрові кімнати, яких було три, зокрема одна просто неба.

Однієї ночі, за словами Джейса, вони провели "дуже пікантний час зі старими друзями та новими знайомими".

"Ми влаштували невеличку групову вечірку", - додав він.

Наступного дня відбулася екскурсія на приватний королівський острів у Карибському морі, який мав "пікантний пляж", оскільки на той час там не стояло жодного іншого корабля. Так, одяг був необов'язковим, і Джейс сказав: "Белла повністю підтримала підхід "одяг необов'язковий".

Белла і Джейс / Фото: YouTube/4OURPLAYofficial

Наступного вечора відбулася "вечірка у стилі 80-х", де тисячі людей взяли участь у "вечірці стилю життя". А ще одного вечора подружжя запросили на "велику групову вечірку, де було близько 16 осіб", в якій вони ніколи раніше не брали участі.

"Це був дивовижний час", - каже Джейс, хоча він знав лише половину людей, які там були.

Що ж до демонстрації своєї орієнтації іншим людям у круїзі, то його позиція проста: "Ця спільнота настільки стигматизована, що ми ніколи не хотіли б когось "виставляти напоказ" через можливі негативні наслідки від того, що люди дізнаються, що вони свінгери, а це дуже сумно. Тому ми не можемо показати всі деталі, тому ми просто показуємо себе. Але ви можете використовувати свою уяву".

Нагадаємо, у лютому лайнер для нудистів вирушить у великий круїз. Відомо, які правила "голого раю".

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