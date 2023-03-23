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Подружжя схуднуло без дієт на 130 кілограмів після відмови лікарів у допомозі: як їм це вдалось

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Подружжя схуднуло без дієт на 130 кілограмів після відмови лікарів у допомозі: як їм це вдалось

Фото: mirror.co.uk

Чоловік та жінка розповіли, що зробили це заради своєї мрії.

Пара з Великої Британії, яка важила понад 100 кілограмів вирішила схуднути після того, як подружжя не могло народити дитину, а лікарі відмовились робити жінці штучне запліднення. 

Про це пише mirror.co.uk. 

Подружжя скинуло на двох майже 130 кілограмів заради того, щоб народити дитину. 31-річна Кетрін Корнер і 33-річний Дін Корнер мали вагу 146 і 178 кілограмів, щоб взяти участь у програмі штучного запліднення змушені були схуднути. 

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Чоловік та жінка зізналися, що вони страждали через зайву вагу ще до одруження, проте після того, як почали жити разом, вони стрімко поправлялися, оскільки їхнє харчування було неправильним. 

А тому подружжя не могло завагітніти, а медики відмовились робити штучне запліднення через надмірну вагу. Після цього британці поїхали до Литви, де зробили шонтування шлунку, оскільки дієти їм не допомагали. Через рік Кетрін схуднула на 63 кілограми, а її чоловік - на 83 кг. Після втрати ваги медики повідомили добрі новини - пара може завагітніти природнім шляхом або ж зробити штучне запліднення. 

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Подружжя зізнається, що їхнє життя після схуднення покращилось: вони їдять корисну їжу та мають можливість багато подорожувати. Також скоро подружжя сподівається зачати дитину. 

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Нагадаємо, дівчина схудла на 67 кілограмів завдяки одному фото.

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Дата публікації
Перегляди
182
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