Подружжя схуднуло без дієт на 130 кілограмів після відмови лікарів у допомозі: як їм це вдалось

Чоловік та жінка розповіли, що зробили це заради своєї мрії.
Пара з Великої Британії, яка важила понад 100 кілограмів вирішила схуднути після того, як подружжя не могло народити дитину, а лікарі відмовились робити жінці штучне запліднення.
Про це пише mirror.co.uk.
Подружжя скинуло на двох майже 130 кілограмів заради того, щоб народити дитину. 31-річна Кетрін Корнер і 33-річний Дін Корнер мали вагу 146 і 178 кілограмів, щоб взяти участь у програмі штучного запліднення змушені були схуднути.
Чоловік та жінка зізналися, що вони страждали через зайву вагу ще до одруження, проте після того, як почали жити разом, вони стрімко поправлялися, оскільки їхнє харчування було неправильним.
А тому подружжя не могло завагітніти, а медики відмовились робити штучне запліднення через надмірну вагу. Після цього британці поїхали до Литви, де зробили шонтування шлунку, оскільки дієти їм не допомагали. Через рік Кетрін схуднула на 63 кілограми, а її чоловік - на 83 кг. Після втрати ваги медики повідомили добрі новини - пара може завагітніти природнім шляхом або ж зробити штучне запліднення.
Подружжя зізнається, що їхнє життя після схуднення покращилось: вони їдять корисну їжу та мають можливість багато подорожувати. Також скоро подружжя сподівається зачати дитину.
Нагадаємо, дівчина схудла на 67 кілограмів завдяки одному фото.
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