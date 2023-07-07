Подружжя схудло на 108 кг на двох та ошелешило невпізнанним виглядом: фото до і після

Подружжя похвалилося своїм дивовижним зовнішнім виглядом, скинувши майже половину своєї ваги.

Про це пише dailystar.co.uk.

50-річна Джо Беверідж та 52-річний Джон Дуркін важили майже 246 кг на двох. Так, максимальна вага Джо була 110 кг, а її коханого - 136 кг.

Подружжя схудло разом на 108 кг / Фото: dailystar.co.uk

"Я намагалася схуднути перед великою подією чи святом, але це було швидке рішення, і я завжди поверталася до того, з чого почала, коли я знову починала їсти "нормально". Ізоляція означала, що ми шукали втіхи в їжі, коли були далеко від сім'ї та друзів — іноді їжа на виніс чи поблажлива їжа були всім, на що ми могли з нетерпінням чекати. Це означало, що в нас виробилися досить нездорові звички, яких потім було важко позбутися, навіть коли ми вийшли з карантину", - поділилася Джо.

Вага Джо до схуднення була 110 кг / Фото: dailystar.co.uk

Вага Джона до схуднення була 136 кг / Фото: dailystar.co.uk

У вересні 2021 року, невдоволені своїм зовнішнім виглядом, вони відмовилися від нездорової їжі та щоденних на виніс на користь домашніх низькокалорійних страв.

Після цього дідусь та бабуся схудли на 108 кг.

Джо Беверідж та Джон Дуркін після схуднення / Фото: dailystar.co.uk

Тепер вони готують свіжі салати на обід і насолоджуються низькокалорійною їжею, приготовленою вдома.

Пара також долучилася до нової програми фітнесу, яка містила регулярний біг, а Джону вдалося пробігти марафон на початку цього року.

Джо та Джон похизувалися результатом схуднення / Фото: dailystar.co.uk

Нагадаємо, жінка схудла на 45 кг, не відвідуючи спортзал і не рахуючи калорій. Вона розповіла про свої "маленькі кроки".

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