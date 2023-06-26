Подружжя схудло на 45 кг та врятувало свій шлюб: фото до і після

Британське подружжя Марк і Сара Сміт розповіло, як схуднення змінило їхнє життя.

Про це пише Manchester Evening News.

Майже щовечора вони їли фастфуд та пили вино, набираючи кілограми.

Але коли у 39-річного Марка виникли проблеми зі здоров'ям через проблеми із серцем, це стало тривожним сигналом про те, що потрібно змінити свої нездорові звички.

Такий спосіб життя також негативно вплинув і на стосунки пари, яка разом 19 років.

Марк і Сара Сміт до схуднення / Фото: manchestereveningnews.co.uk

"Я був дійсно не у формі протягом досить довгого часу, і декілька років тому у мене була проблема з судинами, через яку кровотік був обмежений лівою стороною мого тіла, і моє око опустилося на один бік. У той час я вніс деякі зміни до свого раціону, але швидко повернувся до старих звичок їсти на винос і пити вино щовечора. Я взагалі вів нездоровий спосіб життя. Ми обидва додали у вазі та обидва були незадоволені. Ми постійно сперечалися, не проявляли активності. Дійшло до того, що Сара сказала: "Добре, нам треба щось із цим робити", - поділився Марк.

Зі свого боку, Сара додала: "Це було поєднання всього, я не могла впоратися зі своїм горем після того, як втратила тата, і мої емоції були всюди. Я турбувалася про здоров'я Марка і була дуже нещасна вдома — ми обидва були нещасні, буркотливі, і ми зганяли все одне на одному. Ми просто існували. Ми були в цьому постійному циклі: встати, піти на роботу, повернутися додому, випити і якийсь час почуватися добре, але потім прокидатися і відчувати смуток".

Побачивши в Instagram відеоролики про те, як знаменитості тренуються з "крутими" тренерами, Сара вирішила ризикнути та зв'язатися з одним із тренажерних залів. Подружжя записалося на програму повної трансформації тіла UP у жовтні минулого року.

Марк, зріст якого 177 см, мав початкову вагу 100 кг, але тепер він важить 74 кіло.

Марк до і після схуднення / Фото: manchestereveningnews.co.uk

Сара, зріст якої 173 см, прагнула привести себе в тонус і знизила свою максимальну вагу з 70 кг до 50 кг - і в процесі підтягнула все своє тіло.

Сара до і після схуднення / Фото: manchestereveningnews.co.uk

"Ми обидва почуваємося неймовірно. Я став кращим, маю кращий вигляд, почуваюся краще. Це була повна трансформація. Це повністю змінило наше життя та наші стосунки. Певною мірою це врятувало їх", - поділився чоловік.

Марк Сміт / Фото: manchestereveningnews.co.uk

Сара ж похизувалася, що тепер стала набагато впевненішою в собі.

Марк і Сара Сміт / Фото: manchestereveningnews.co.uk

Тепер вони зробили вправи та правильне харчування частиною свого повсякденного життя.

Подружжя схудло на 45 кг / Фото: manchestereveningnews.co.uk

Нагадаємо, жінка схудла на 133 кілограми після того, як застрягла у дверях супермаркету. Вона показала, який тепер має вигляд.

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