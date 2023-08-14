Подружжя шукало будинок мрії та переїхало до покинутого пабу: як вони облаштувалися (фото)

Пара, яка шукала будинок своєї мрії в центрі Кардіффа, Велика Британія, не знайшла те, що шукала, тому натомість переїхала до покинутого пабу.

Про це пише walesonline.co.uk.

У Сюзанни та Марка Вілкоксів був амбітний контрольний список під час пошуку просторого будинку, але потім вони натрапили на паб The Westgate на вулиці Соборній.

Усередині так багато місця, що власникам потрібно тримати при собі свої мобільні телефони, щоб знайти одне одного / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Згадуючи той момент, коли пара вперше побачила свій будинок, Марк сказав: "Це було дуже велике кохання з першого погляду, це просто неймовірна будівля, архітектура та дизайн, і це було просто "Вау!".

Марк і Сюзанна Вілкокси за баром у пабі The Westgate, який тепер є їхнім домом / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Цей об'єкт, внесений до списку пам'яток архітектури II ступеня, добре відомий мешканцям Кардіффа завдяки фасаду, що легко впізнається. Паб збудований ще 1932 року.

Жителі міста розповідають парі про свої спогади про відвідини пабу / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Ігрова кімната все ще на місці і користується популярністю у всієї родини / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Марк додав, що їхня родина була у захопленні, коли дізналася про таку можливість.

"Нашим дорослим дітям сподобалася ця ідея, вони дуже добре знали це місце, тому вони були дуже схвильовані", - продовжив він. "Я думаю, що наш син відвідував його, коли це був паб, ми проходили повз нього в минулому, але самі ніколи не були в ньому".

Комерційна кухня все ще на місці, так що обслуговування приватних вечірок не проблема / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Нагорі — звичайна кухня для невеликих прийомів їжі / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Вони сказали, що перші декілька днів були дивними, оскільки колишній власник пабу залишив його майже таким самим, як у день закриття у червні 2016 року.

Паб The Westgate / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

"Я думаю, що найбільш сюрреалістичним моментом було спуститися першого ранку, щоб приготувати чашку кави, скористатися кавоваркою внизу і поснідати в лаунж-барі", - сказала Сюзанна. "Було дивно ходити пабом в халаті та піжамі. Також було чудово дослідити всі закутки, які зазвичай не побачиш у пабі, всі залаштунки".

На першому поверсі є вісім кімнат, а також кухня та ванна кімната / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Паб The Westgate / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Але незвичайна резиденція незабаром стала перевагою з її кухнею, барною стійкою та ігровою кімнатою.

"У нас були найнеймовірніші сімейні та дружні вечірки в пабі", - додала Сюзанна. "Насоси підключені, але більше не працюють, але вся оптика та пивні холодильники працюють".

Пара зберегла бар у тому вигляді, в якому він був, за винятком декількох змін у декорі / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Коли не час вечірок, пара також працює з дому, керуючи своїм коучинговим брендом.

Також там є спортзал / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Пара сказала, що вони навіть змушують людей стукати у їхні двері, щоб розповісти їм свої улюблені історії про часи розквіту пабу.

Паб The Westgate / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Марк згадував: "За два дні до одного особливого Різдва ми стояли біля головного входу, і дама певного віку сказала: "Вибачте, синку, ви мені заважаєте, я йду до пабу", і я сказав: "Мені дуже шкода, але паб зачинений".

Паб The Westgate / Фото: Allen & Harris, Pontcanna

Втім, Вілкокси вирішили знову переїхати, цього разу до села. Паб буде виставлено на аукціон за орієнтовною ціною 800 000 фунтів стерлінгів (понад мільйон доларів США).

"Нам буде дуже сумно їхати, але у нас точно буде чимало вечірок на честь від'їзду", - сказала Сюзанна.

Нагадаємо, чоловік за 1,4 млн доларів купив ціле місто і став його єдиним жителем. Стало відомо, чому звідти втекли люди.

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