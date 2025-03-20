Подружжя, яке має 9 доньок, але мріяло про сина, здивувало іменами дівчат: як їх звати

У Китаї подружжя, у якого народилося дев'ять доньок, дало дітям дивакуваті імена. Кожна з дівчаток має у своєму імені китайський ієрогліф "ді", що означає "брат", що відображає їхнє бажання стати батьками сина.

Історія цієї сім'ї висвітлює традиційну перевагу дітей чоловічої статі, особливо в сільській місцевості. Вона набула широкого розголосу в соціальних мережах, передає SCMP.

Дев'ятеро сестер, із 20-річною різницею у віці між найстаршою і наймолодшою, народилися і виросли в селі Хуаян, провінція Цзянсу. Їхній батько на прізвище Цзі, якому зараз 81 рік, обрав для них імена, що закінчуються на "ді".

Старшу доньку, якій близько 60 років, звати Жаоді, що означає "просити брата". Другу доньку звуть Панді, а третю – Ванді, обидва імені означають "з нетерпінням чекає на брата". За ними йдуть Сянді, що означає "думаю про брата", Лайді, що перекладається як "брат приходить", Інді або "вітаю брата", і Ніанді, що означає "сумую за братом".

Найяскравіше ім'я належить восьмій доньці – Чуді, що означає "ненавидіти брата", розкриваючи відчай батьків у пошуках сина. На честь неї вони назвали наймолодшу доньку Менгді, що означає "мрія про брата".

Сестри / Фото: Douyin

"Мій батько дуже хотів сина, тому у них було дев'ятеро дітей", - ділиться Сянді. "Хоч ми і дочки, наші батьки завжди нас дуже любили. Вони ніколи нас не кривдили. Зараз наша велика сім'я живе щасливо разом".

Сянді згадує, що, попри те, що вони були бідними фермерами, її батько стежив за тим, щоб жодна з його дочок не кинула школу. "Він часто казав моїй мамі: "Що поганого в доньках? Я просто люблю дівчат. Я зроблю все можливе, щоб підтримати їхню освіту", - згадує вона.

Сестри / Фото: Douyin

Сім'я привернула увагу громадськості після того, як на початку березня Сянді почала публікувати відео зі свого життя в одній з найбільших соціальних мереж.

"Ми гралися, билися і сварилися разом, коли були маленькими. Ми сміялися, коли виросли", - написала вона. "Сестри – мої найкращі подруги на все життя. Я така рада і щаслива, що маю їхню компанію".

Сестри / Фото: Douyin

Ситуація Цзі не є унікальною в Китаї, оскільки багато пар вважають, що вони повинні мати сина, який підтримуватиме їх у старості. Традиційно від дочок не очікують, що вони піклуватимуться про своїх батьків після одруження, і зазвичай вони не успадковують сімейне майно. Існує приказка, що дочка, яка вийшла заміж, подібна до води, яку виплеснули.

Однак за останні кілька десятиліть ця точка зору поступово змінюється. Багато пар, особливо у великих містах, тепер віддають перевагу дочкам, частково через високий викуп за наречену, який чоловіки повинні платити під час одруження.

Нагадаємо, чоловіки з ім'ям Джеймс Бонд розповіли курйозні та небезпечні історії зі свого життя. Іноді батьки обирають для своїх дітей незвичайні або гучні імена, сподіваючись виділити їх серед інших, однак такі рішення можуть мати несподівані наслідки.

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