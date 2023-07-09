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Подружжя за поїздку на таксі заплатило 30 тисяч доларів і це зіпсувало їхній відпочинок: що сталось

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
857
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Подружжя за поїздку на таксі заплатило 30 тисяч доларів і це зіпсувало їхній відпочинок: що сталось

Пара витратила на таксі 30 тисяч доларів / Фото: Pexels

Пара обурена конвертацією грошей.

Подружжя під час відпочинку за одну поїздку на таксі заплатило 30 тисяч доларів і це зіпсувало їхній відпочинок, адже у них не залишилося грошей. 

Про це пише mirror.co.uk

Подружжя, яке живе в Ріверсайді, штат Каліфорнія, збиралося відсвяткувати свою п'ятирічну річницю романтичною подорожжю.

Домінік Адамс замовила таксі, щоб відправитися в аеропорт, щоб вилетіти до Гватемали і зустріти свого чоловіка Дугласа Ордонеса.

Але вони зрозуміли, що щось пішло не так, наступного ранку, коли в кав'ярні під час зупинки в Канкуні дебетову картку Ордонеса не прийняли до оплати.

"Я перевірив свій телефон, щоб дізнатися, що відбувається, і побачив, що з нього знято 29 994 долари США", - розповів чоловік. 

Подивившись на рахунок, вони зрозуміли, що це, ймовірно, була помилка при конвертації - оскільки один долар США дорівнює 542 коста-риканським колонам, це означає, що поїздка пані Адамс на таксі вартістю 55,43 доларів США коштувала 29 994,33 доларів США. 

Чоловік намагався вирішити цю проблему через службу підтримки клієнтів таксі і навіть спробував зателефонувати на номер підтримки водіїв, але йому просто порадили звернутися до банку. Але там їм сказали, що це може зайняти до семи днів - навіть незважаючи на те, що подружжя було здивоване тим, що така велика сума була схвалена.

На щастя, після трьох днів перебування в Гватемалі, зняття коштів було скасовано. За словами пана Ордонеса, служба таксі також відшкодувала $55,43 за поїздку.

Нагадаємо, чоловік одружився одразу зі шістьома жінками та розповів, як живе його родина

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Дата публікації
Перегляди
857
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