Подружжя замість обручок набило ініціали одне одного на безіменних пальцях – фото

Ескізи розробив наречений.
Канадська пара підійшла до свого весілля доволі креативно і замість обручок зробила татуювання на безіменних пальцях.
Про це пише nypost.com.
29-річна Олівія та 31-річний Кайл витатуювали ініціали імені одне одного.
І це доволі символічно. Вони закохалися, коли Кайл, художник-татуювальник, 2019 року робив своїй майбутній нареченій тату на честь її покійного дідуся.
Згодом майстер запросив свою клієнтку на побачення. Пара порозумілася та через чотири місяці почала жити разом. Через рік Кайл освідчився на острові Ісла Мухерес у Мексиці.
Олівія зізналася, що піддивилася цю ідею з тату у своєї зіркової кумирки Бейонсе. Співачка та її чоловік Jay-Z мають однакові татуювання на безіменних пальцях.
Закоханим ескіз розробив сам Кайл.
Олівія сказала: "У мене є буква "К", дуже витончена. У Кайла жирна буква "О".
Жінка також додала, що її батькам, Сінді та Дейлу, яким по 60 років, так сподобалася ця ідея, що вони теж зробили татуювання, щоб відсвяткувати своє 36-річчя шлюбу.
Тим часом у Олівії та Кайла також є однакові татуювання бджіл на честь їхнього тату-салону.
Вони планують продовжувати робити однакові малюнки під час спільних подорожей, у тому числі в майбутній поїздці до Нешвілла, штат Теннессі.
Нагадаємо, подружжя схудло на 45 кг та врятувало свій шлюб. Пара повністю змінила своє життя.
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