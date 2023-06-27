Подружжя замість обручок набило ініціали одне одного на безіменних пальцях – фото

Канадська пара підійшла до свого весілля доволі креативно і замість обручок зробила татуювання на безіменних пальцях.

Про це пише nypost.com.

29-річна Олівія та 31-річний Кайл витатуювали ініціали імені одне одного.

І це доволі символічно. Вони закохалися, коли Кайл, художник-татуювальник, 2019 року робив своїй майбутній нареченій тату на честь її покійного дідуся.

Олівія та Кайл Джонсони / Фото: nypost.com

Згодом майстер запросив свою клієнтку на побачення. Пара порозумілася та через чотири місяці почала жити разом. Через рік Кайл освідчився на острові Ісла Мухерес у Мексиці.

Олівія зізналася, що піддивилася цю ідею з тату у своєї зіркової кумирки Бейонсе. Співачка та її чоловік Jay-Z мають однакові татуювання на безіменних пальцях.

Закоханим ескіз розробив сам Кайл.

Олівія та Кайл Джонсони / Фото: nypost.com

Олівія сказала: "У мене є буква "К", дуже витончена. У Кайла жирна буква "О".

Олівія та Кайл Джонсони / Фото: nypost.com

Жінка також додала, що її батькам, Сінді та Дейлу, яким по 60 років, так сподобалася ця ідея, що вони теж зробили татуювання, щоб відсвяткувати своє 36-річчя шлюбу.

Тим часом у Олівії та Кайла також є однакові татуювання бджіл на честь їхнього тату-салону.

Вони планують продовжувати робити однакові малюнки під час спільних подорожей, у тому числі в майбутній поїздці до Нешвілла, штат Теннессі.

Нагадаємо, подружжя схудло на 45 кг та врятувало свій шлюб. Пара повністю змінила своє життя.

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