Подружжя заради розваги знімало на відео, як дворічна донька застрягла в гарячій машині у спеку

Японська пара, відома тим, що завантажує на YouTube корисні сімейні відео, спричинила суперечки після того, як зняла, як їхня дворічна донька плаче в зачиненому автомобілі в спекотний день протягом 30 хвилин, замість того, щоб витягти її звідти.

Про це пише Oddity Central.

На каналі пари з'явилося відео під назвою "Моя дворічна донька була замкнена в машині під палючим сонцем". Шокувальна назва натякає на мету пари привернути увагу та збільшити глядацьку аудиторію. У ролику батько знімає свою доньку, яка відчайдушно плаче близько 30 хвилин після того, як випадково застрягла в сімейному автомобілі спекотного дня з відчиненими вікнами.

У відео, яке згодом було видалено з платформи, видно, як глава сім'ї саджає старшу доньку, дворічну Наноку, на заднє сидіння сімейної Toyota і готується зробити те ж саме з її молодшою сестрою. Саме в цей момент Нанока, яка тримає ключі від машини, поки батько займається молодшою сестрою, випадково зачиняється в машині.

Усвідомлюючи небезпеку того, що дитина зачинена в машині під палючим сонцем, батько не телефонує до служби порятунку і навіть не просить нікого про допомогу, натомість знімає дівчинку на відео, голосно повторюючи: "Це надзвичайна ситуація! Нанока зачинилася в машині. Машина заблокована і вона не може вийти!".

У той час, як помітно налякана дівчинка продовжує плакати і пітніти в розпеченій машині, її батько продовжує записувати це випробування і намагається дати їй вказівки, як відчинити автомобіль зсередини. Експерти з дитячої поведінки пояснили, що ці інструкції практично неможливо зрозуміти середньостатистичній дворічній дитині, тому очікувати, що Нанока буде їх виконувати, просто нерозумно.

Зрештою, відзнявши близько пів години контенту, молодий батько спокійно телефонує слюсарю, якому вдається відчинити двері ззовні і звільнити маленьку Наноку. Чомусь подружжя вирішило, що з цього випробування вийшов гарний контент, і завантажило його на YouTube. У коментарях почала з'являтися критика, і врешті-решт відео було видалено.

"Гроші, які ви заробляєте, ризикуючи життям своєї дитини, приносять вам задоволення?" - запитав один з користувачів YouTube. "Батьки божевільні, - йдеться в іншому коментарі. - Я стикався з подібною ситуацією, і в той час моє серце було розбите, і я так нервував, що мені здавалося, ніби я навіть не живий. Дивно, що хтось може залишатися настільки спокійним, щоб записати це на свій телефон".

Після масової негативної реакції дует матері і батька випустив відео з вибаченнями, висловивши жаль щодо прикрого інциденту і пояснивши, що вони ніколи не мали наміру піддавати свою дитину стресу або заподіяти їй шкоду будь-яким чином. Вони також оголосили, що на деякий час зроблять невелику перерву в роботі на YouTube, щоб подумати про майбутнє сім'ї.

Згодом пара опублікувала ще одне відео, в якому ще раз перепросила своїх шанувальників, але натякнула, що буде рухатися далі зі своїм проєктом на YouTube, який наразі налічує понад 59 000 підписників.

"Я дуже вдячний тим, хто поділився з нами різними думками щодо цього, і це була гарна можливість переглянути мої недоліки як батька... як людини, - сказав молодий тато. - Я все ще незрілий батько, тому думаю, що відтепер отримуватиму різні критичні зауваження, але я продовжуватиму сприймати їх серйозно і реагувати на них. Ще раз перепрошую за те, що своїми необдуманими діями приніс усім розчарування і занепокоєння".

Нагадаємо, собака увімкнув газову плиту і підпалив будинок. У цей момент його господарі спали.

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