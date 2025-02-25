Подружжя змусили сидіти у літаку поруч із мертвою пасажиркою під час далекого рейсу – фото

Смерть у літаку – рідкісне явище, враховуючи мільйони пасажирів, які щодня подорожують авіатранспортом. Хоча це трапляється нечасто, авіалінії мають чіткі протоколи дій щоб забезпечити безпеку і комфорт інших пасажирів. Втім, одна австралійська пара пожалілася, що її змусили сидіти поруч із мертвою пасажиркою під час далекомагістрального рейсу.

Про це подружжя розповіло A Current Affair.

Мітчелл Рінг і Дженніфер Колін перебували на борту рейсу Qatar Airways з Мельбурна до Венеції, коли жінка раптово впала в проході після того, як відвідала туалет.

Хоча екіпаж намагався її врятувати, згодом вона померла в літаку. Залишалися години до приземлення літака, і незабаром виникла дилема, що бортпровідники мають робити з тілом і куди помістити його, поки не прибудуть відповідні органи.

Рінг розповів виданню: "Персонал був там в найкоротші терміни і я поплескав їх по спині, вони зробили чудову роботу, намагаючись привести її до тями. Це сталося просто біля мене в проході, і вони зробили все, що могли, але, на жаль, жінку не вдалося врятувати, і на це було дуже боляче дивитися. Вони пішли, щоб спробувати перемістити її, вони принесли крісло, поклали її та спробували відвезти до бізнес-класу. Але вона була досить великою жінкою, і вони не змогли пронести її через прохід".

Коли члени екіпажу помітили вільні місця по обидва боки від пари, вони попросили подружжя посунутися, щоб звільнити місце, і поклали тіло поруч із ними на місце, на якому чоловік сидів раніше, накривши її ковдрою. Це залишило пару в жахливій ситуації на наступні чотири години польоту до Дохи.

Мітчелл Рінг у літаку поруч із тілом жінки / Фото: Nine

За словами подружжя, екіпаж літака не запропонував їм пересісти подалі від тіла. На щастя, одна жінка запросила Дженніфер сісти на свій ряд, щоб вона могла тримати відстань між тілом до кінця польоту.

Рінг стверджував, що після прибуття до Дохи їх змусили сидіти поруч із тілом жінки, коли на борт літака сідали поліцейські і медики, і Рінг встиг побачити обличчя жінки, коли вони почали знімати з неї ковдри.

Він додав: "Я був там і бачив її обличчя... це було неприємно".

Навіть після польоту подружжя стверджувало, що авіакомпанія Qatar Airways не запропонувала їм емоційної підтримки після "травмувального" досвіду: "Вони зобов'язані піклуватися про своїх клієнтів, а також про свій персонал, вони повинні зв'язатися з нами, щоб переконатися, чи потрібна вам підтримка або консультація. Я не знаю, як я почуваюся, і хотіла б поговорити з кимось, щоб переконатися, що зі мною все гаразд".

Зараз пара перебуває у Венеції у відпустці, і Колін каже, що вона "намагається зробити все можливе та добре провести час".

Авіакомпанія Qatar Airways відреагувала на інцидент, повідомивши: "Перш за все, ми думаємо про сім'ю пасажирки, яка, на жаль, померла на борту нашого рейсу. Ми перепрошуємо за будь-які незручності або страждання, які міг спричинити цей інцидент, і перебуваємо в процесі зв'язку з пасажирами відповідно до нашої політики і процедур".

Представники авіакомпанії додали, що інцидент розслідується.

Нагадаємо, нещодавно у США зіткнулися два літаки. Внаслідок цього загинули щонайменше дві людини.

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