Подружжя знайшло "скарб" вартістю 30 000 доларів, захований під килимом у будинку – відео

Подружжя з Великої Британії виявило під своїм килимом дерев'яну "діамантову паркетну підлогу" вартістю 30 000 доларів.

Про це пише New York Post.

"Ми були приголомшені", - розповів 37-річний Джош Брукс про приховану перлину.

Він та його 38-річна дружина Емілі робили ремонт у своєму будинку в лондонському районі Волтемстоу, коли натрапили на майже 30-річну розкішну підлогу під килимом.

На кадрах, якими пара поділилася в TikTok, видно, як британець наполовину зняв килимове покриття, щоб відкрити паркетну підлогу з візерунками арлекін.

"Ми бачили крихітний куточок, коли відвідували будинок, але коли дізналися, що це "діамантовий паркет" в ідеальному стані, ми були шоковані", - вигукнув Джош, описуючи візерунчасті дошки підлоги.

Він мав на увазі особливий вид декоративної дерев'яної інкрустації, яка має високу ціну через дорогі тверді породи дерева, з яких вона складається. Чим більше деревини містить підлога, тим вона дорожча.

"До нас приходив фахівець із підлогових покриттів і сказав, що це один з найкращих сортів дуба, який він бачив, і що він у відмінному стані", - похвалився Джош.

За його словами, вони оцінили його вартість від 20 000 до 25 000 фунтів стерлінгів (від 25 000 до 32 000 доларів США). Іншими словами, це не та підлога, під якою хочеться ховати готівку.

Джош сказав, що вони планують зберегти паркет і, можливо, відшліфувати його перед тим, як покрити "лаком або морилкою", щоб він блищав яскравіше.

Користувачі TikTok були зачаровані знахідкою: "Ви виграли в підлогову лотерею!!!!", "Це феноменально!!!", "Я би ніколи не припинила плакати", "Це так красиво".

Нагадаємо, працівники банку відновили 100 000 подрібнених купюр за 22 дні і повернули їх малозабезпеченій сім'ї. Їх пошматувала жінка, яка страждала на депресію.

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