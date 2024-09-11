Подружжя зробило ДНК-тест заради розваги та дізналося, що виховує чужого сина

Мама поділилася своїм жахом після того, як її сім'я здала ДНК-тест "заради забави", оскільки вона ніколи не могла передбачити результати, які на неї чекали.

Про це пише Mirror.

Донна Джонсон та її чоловік Ваннер здали ДНК-тести разом зі своїми двома хлопчиками – 18-річним Ваннером-молодшим та 12-річним Тімом. Вона пояснила, що вони пройшли тест з примхи, просто щоб дізнатися більше про своїх предків.

Але коли вони отримали результати, Донна була шокована – Ваннер був батьком їхнього старшого сина, але результати показали, що батько молодшого невідомий. Донна намагалася зрозуміти, що означають ці результати, аж раптом настала мить "нудотної ясності". Вона зрозуміла, що в клініці ЕКЗ сталася якась помилка.

Ваннер і Донна з Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, США, познайомилися в старших класах і одружилися 2003 року. У пари народився перший син, Ваннер-молодший, і через декілька років вони захотіли ще одну дитину. Але проблеми з грижею та хірургічне втручання спричинили пошкодження, які унеможливили природне зачаття. Тож 2007 року вони пройшли перший раунд ЕКЗ, використовуючи яйцеклітини Донни та сперму Ваннера.

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Перший раунд не вдався, але того ж літа вони спробували ще раз з більшим успіхом. Коли в серпні 2008 року народився їхній син Тім, Донна сказала, що це "було схоже на диво". Хлопчики мали різний вигляд, але Донна відмахнулася від цього, оскільки багато братів і сестер не схожі між собою. Ваннер-молодший мав блакитні очі батька і світле волосся, тоді як Тім мав темне волосся Донни і був більш спортивним.

Коли домашнє ДНК-тестування стало більш доступним, сім'я вирішила зробити власний тест, щоб дізнатися більше про своє походження. Через шість тижнів прийшли результати, які назавжди змінили їхнє життя. Донна розповіла, що їхнє заперечення швидко змінилося страхом, і сім'я замислилася над тим, хто може бути біологічним батьком Тіма, і чи можуть його у них забрати. На щастя, адвокат зміг запевнити подружжя, що вони залишаться законними батьками Тіма.

Але Донні було важко дивитися, як Ваннер змирився з тим, що Тім не був його власною біологічною дитиною. Вона сказала, що він не поводився інакше з Тімом, але було видно, що він був шокований. Коли чоловік і дружина змирилися з цією приголомшливою новиною, Донна сказала, що впала в депресію і намагалася зосередитися на роботі вчительки.

Донна розповіла, що вони вирішили розповісти Тіму правду, коли йому було 12 років, оскільки вважали, що буде гірше, якщо він дізнається про це в дорослому віці. Тож у жовтні 2020-го Ваннер взяв Тіма на морозиво, щоб повідомити йому новину про те, що він не є його біологічним батьком. Коли вони повернулися, Донна міцно обійняла свого молодшого, розповідаючи йому, як сильно вони його люблять. Вона сказала, що він був дуже тихим, але сказав, що теж їх любить.

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Донна пояснила, що Тім впорався з цим з "такою ж зрілістю", як і його старший брат. Через декілька тижнів Тім сказав батькам, що хоче розшукати свого біологічного батька. Хоча Донна і Ваннер поважали його рішення, вони були стурбовані тим, що може статися. Тому вони скористалися ще одним ДНК-тестом від іншої компанії, який допоміг їм розшукати жінку, яка, на їхню думку, могла бути біологічною тіткою Тіма.

Провівши додаткове розслідування, вони знайшли блог, який вів брат жінки, чоловік на ім'я Девін МакНіл, що мешкав у Колорадо, за вісім годин їзди від родини. Вони знайшли його номер, але знали, що дзвінок на нього змінить усе їхнє життя. Проте Донна і Ваннер поважали бажання Тіма і зателефонували Девіну в березні 2021 року. Ваннер і Девін поговорили і хоча 47-річний Девін був налаштований скептично, він погодився зробити тест ДНК.

Донна розповіла, що вони розмовляли по FaceTime з Девіном і його 46-річною дружиною Келлі, що спричинило у неї тривогу. Але вона сказала, що вони були милими і змирилися з тим, що Донна і Ваннер ні про що їх не просили. Обидві пари погодилися, що не будуть боротися за опікунство, оскільки всі вони вважали Ваннера батьком Тіма. Вони просто хотіли з'ясувати, як це сталося і що робити далі.

Виявилося, що пари були в одній клініці ЕКЗ в один і той же день, 14 років тому. Донна прийшла на забір яйцеклітин, а Келлі – на імплантацію ембріонів для свого старшого сина, Тейлона. Тести ДНК підтвердили, що Девін був батьком Тіма, а також Тейлона, а це означає, що зразки сперми не були підмінені, а натомість сперма Девіна якимось чином була використана для обох.

Дві сім'ї зустрілися в червні 2021 року, і Донна сказала, що обіймати незнайомця, з яким вона "зробила дитину", було "сюрреалістично", але коли Ваннер-молодший і Тім почали гратися з дітьми Девіна і Келлі, 15-річним Тейлоном, 10-річним Пакстоном і восьмирічним Лондіном, її тривога зменшилася. Перед тим, як вони пішли, Ваннер запитав Тіма, чи не хоче він сфотографуватися з Девіном, на що Тім відповів, що хоче, щоб на знімку були обидва його батьки. Донна згадує, що мало не розплакалася. Сім'ї підтримують зв'язок за допомогою регулярних дзвінків, текстів і відеочатів, і відтоді зустрічалися декілька разів. 2022 року вони домовилися з клінікою в позасудовому порядку.

Нагадаємо, батьки знайшли сина, якого 37 років тому продала бабуся без їхнього дозволу. Жінка відправила його жити в іншу сім'ю.

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