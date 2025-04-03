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Подружки 81 рік обмінюються однією листівкою на день народження – фото
Мила традиція свого часу навіть потрапила до Книги рекордів Гіннеса.
Жінка зі штату Кентуккі, США, отримала у свій день народження листа від найліпшої подружки і, відкривши його, побачила знайому листівку: ту саму, яку вони надсилають одна одній вже протягом 81 року.
Про це повідомляє WLKY-TV.
Пет ДеРімер, якій 1 квітня виповнилося 95 років, розповіла, що традиція почалася на її 14-й день народження в Індіанаполісі, коли її подружка Мері Вітон подарувала їй вітальну листівку.
ДеРімер додала до листівки власний підпис і повернула її Вітон на її день народження у травні.
Цей обмін започаткував традицію, яка триває вже 81 рік.
«Ми ніколи не говорили: «Ми робитимемо це». Принаймні, я не пам’ятаю, щоб я коли-небудь про це говорила. Це просто сталося», — сказала ДеРімер в інтерв’ю.
На 60-му році своєї традиції жінки встановили світовий рекорд Гіннеса за найдовший обмін вітальними листівками.
«Я думаю, що хтось із моїх дітей придумав, що ця листівка ходить туди-сюди вже стільки років», — сказала ДеРімер.
За словами Пет, зараз вона готується продовжити традицію і надіслати листівку Вітон у травні.
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