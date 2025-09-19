Батьки хотіли назвати сина "Brfxxxxxxxxmnnpcccccccclllmmnprxvvclmnckssqlbb11116": чим усе закінчилось

Малюк / © Pixabay

Реклама

У Швеції батьків оштрафували на 5 тисяч шведських крон (приблизно 22 тисячі гривень) за спробу назвати свого сина «Brfxxxxxxxxmnnpcccccccclllmmnprxvvclmnckssqlbb11116» (вимовляється як «Альбін»).

Про це розповів один із користувачів популярного форуму Reddit.

Чому ім’я заборонили?

У 1991 році подружжя Ласс Дідінг та Елізабет Холлін вирішили кинути виклик місцевій системі, назвавши новонародженого сина дивним іменем. Як виявилося, вимовляється воно як «Альбін», але державні органи відхилили заявку на реєстрацію, аргументуючи це невідповідністю імені чинному законодавству.

Реклама

Попри заборону, батьки кілька років відмовлялися реєструвати ім’я дитини, за що й отримали судовий штраф. Після цього вони запропонували скоротити ім’я до однієї літери — «А», але і цей варіант був відхилений. Зрештою, після довгих суперечок, хлопчик отримав офіційне ім’я Альбін.

Що говорить шведський закон?

Шведське законодавство про дитячі імена є одним з найсуворіших у світі. Його мета — захистити дитину від можливих насмішок та дискримінації в майбутньому. Відповідно до правил, ім’я не повинно бути образливим, абсурдним або завдавати дитині шкоди.

Саме тому під заборону потрапили не лише такі екстравагантні варіанти, як «Brfxxxxxxxx…», а й імена, пов’язані з відомими брендами, наприклад:

Metallica

IKEA

Fanta

Snickers

Lamborghini

Ці обмеження, на думку експертів, допомагають дітям уникнути непотрібних труднощів. Утім, не всі батьки погоджуються з цими заходами, вважаючи їх втручанням в особисте життя сім’ї. Однак, судячи з реакції користувачів у мережі, більшість суспільства підтримує суворий підхід шведського уряду.

Реклама

Нагадаємо, деякі батьки спеціально просять священників дати дитині інше ім’я під час хрещення, аби воно залишалося таємним. Вважається, що таким чином дитину нібито можна вберегти від зурочень чи неприємностей.

Існує також поширена думка, що не можна розголошувати хрещене ім’я, бо хтось може поставити за людину свічку «за упокій». Мовляв, називати слід лише ім’я зі свідоцтва. Однак це забобон: Господь знає, хто живий, а хто помер, і жодне ім’я не може цьому завадити. Якщо хтось має намір зробити зло, він зробить його незалежно від імені.

Насправді вважати хрещене ім’я «таємним» неправильно. Саме воно має справжнє значення для духовного життя, адже з ним людина народжується для вічності.

У церкві наголошують, що християнин має довіряти Богові, а не намагатися сховатися від проблем. Тому рекомендують називати хрещене ім’я у молитвах і використовувати його в церковних документах, аби уникати непорозумінь.