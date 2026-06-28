Могила / © Фото з відкритих джерел

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Загадкова знахідка на задньому дворі будинку в Новому Орлеані призвела до міжнародного розслідування.Звичайне розчищення чагарників закінчилося виявленням мармурового римського надгробка, якому майже 2000 років і який вважався зниклим з часів другої світової війни.

Про це пише Daily Galaxy.

Антрополог Даніелла Санторо та її чоловік Аарон Лоренц прибирали зарослі рослинності за своїм будинком, коли наткнулися на мармурову плиту з висіченою латинською надписсю. Жінка припустила, що плита може бути з якогось місцевого історичного цвинтаря, і звернулася по допомогу до професора антропології Д. Раяна Грея.

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Знахідка швидко привернула увагу науковців. Експерти незалежно один від одного переклали напис і прийшли до одного висновку: це надгробний камінь Секста Конгенія Веруса. Він був членом фракійського племені Бессі, дожив до 42 років і 22 роки служив на борту триреми «Асклепій». Пам’ятник йому поставили його спадкоємці — Атилій Кар та Веттій Лонгін.

Згодом дослідники з’ясували, що пам’ятник з точно таким самим текстом раніше був занесений до каталогу міського музею в італійському місті Чивітавеккья, але зник багато років тому.

«Мені ніколи не здається, що я бачив усе. Завжди є сюрпризи і нові загадки, які потрібно розгадати», — зазначив Грей.

Щоб зрозуміти, як зник надгробний камінь, дослідниця Сьюзанн Луснія вирушила до Італії. Співробітники італійського музею пояснили, що місто Чивітавеккья зазнало масованих бомбардувань союзних військ у 1943 та 1944 годах. Через ці атаки музей був повністю зруйнований, а багато артефактів просто зникли у суцільному хаосі.

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Також стало відомо, що після звільнення Риму через місто проходила дивізія армії США, і деякі підрозділи залишалися в цьому районі. Ця деталь вказувала на можливий маршрут, за яким пам’ятник міг потрапити до Сполучених Штатів.

Коли місцеві журналісти розповіли про незвичайну знахідку, з учасниками розслідування зв’язалася колишня власниця цього будинку Ерін Скотт О’Брайен. Вона впізнала камінь і розповіла, що близько двадцяти років тому під час висаджування дерева просто встановила цю плиту на задньому дворі.

«Я просто подумала, що це витвір мистецтва. Я поняття не мала, що це реліквія віком 2000 років», — зізналася О’Брайен.

Жінка пояснила, що надгробок належав її дідусеві, Чарльзу Пэддоку-молодшому, який служив в армії США в Італії під час Другої світової війни. Він повернувся до Нового Орлеана у 1946 році разом зі своєю дружиною Адель, з якою познайомився під час служби. Мармурова табличка десятиліттями залишалася в будинку родини, поки онука не успадкувала її у 1980-х роках після смерті дідуся й бабусі.

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Наразі більшу частину шляху артефакту відновлено, і мармуровий надгробок офіційно повернули до Італії. Офіційна церемонія його репатріації відбулася в Римі за участі Посольства США в Італії.

Нагадаємо, майже 3000 срібних монет епохи вікінгів знайшли на норвезькій фермі. Цей скарб став наймасштабнішим для країни, а монети в ньому походять з чотирьох різних держав.

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