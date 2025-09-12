Подружжя розлучається через ім’я дитини: що сталося

Розлучення / © Freepik

У Шанхаї, Китай, подружжя вирішило розлучитися після того, як не змогло домовитися про ім’я для свого сина. Через конфлікт дитина понад рік залишалася без свідоцтва про народження, що унеможливлювало її офіційну реєстрацію та вакцинацію.

Про це пише Oddity Central.

Справу розглядав Народний суд нового району Пудун. Пара зареєструвала шлюб 2023-го, а наступного року у них народився здоровий хлопчик. Однак від цього моменту почалися суперечки: кожен із батьків наполягав на власному варіанті імені й відмовлявся поступатися. Вони навіть намагалися окремо зареєструвати обране ім’я в пологовому будинку, але обидві спроби були відхилені через порушення нормативів.

«Дитині вже більш ніж рік, але вона досі не має свідоцтва про народження. Без нього складно навіть зробити щеплення чи зареєструвати місце проживання», – зазначила суддя, яка вела справу.

Суд наголосив, що зволікання з оформленням документів через особисті конфлікти є порушенням прав дитини. Батьків зобов’язали видати свідоцтво про народження у встановлений термін, попри те, що вони продовжували сперечатися за право зберігати оригінали документів. У результаті суд ухвалив тимчасово залишити свідоцтво у своїй канцелярії, а згодом передати матері для завершення процедури реєстрації.

Цей випадок швидко набрав популярності у китайських соцмережах. Користувачі критикували батьків, вважаючи їхню поведінку безвідповідальною:

Такі люди не повинні мати дітей

Ім’я завжди можна змінити. Вони ж просто ставлять під загрозу власну дитину

