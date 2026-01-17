Подружжя випадково знайшло прихований поверх у власному будинку (фото)

Прихована масандра. Фото: @carolmoosethiemer

Подружжя Керол і Трейсі Тімер, яке три роки тому купило старий будинок, виявило за гіпсокартоном прихований вхід на просторе горище. Знахідка стала вірусною після того, як Керол опублікувала відео у TikTok.

Про це повідомило видання Mirror.

У відео Керол показала момент, коли Трейсі розібрав частину гіпсокартону й натрапив на сховані сходи. За стіною з гіпсокартону був схований повноцінний простір із дерев’яними балками та вікнами.

За словами Керол у коментарі Newsweek, зовнішній вигляд будинку одразу підказував, що на третьому поверсі має бути горище, однак попередні власники повністю закрили вхід.

Відео швидко стало вірусним і набрало 4,2 мільйона переглядів. Після цього Керол опублікувала додатковий ролик, у якому показала деталі приміщення. Усередині горища вона виявила стару люстру. Ознак тварин або комах, за її словами, не було.

Також з’ясувалося, що простір уже має підключення до електромережі та сантехніки. Водночас родина повідомила, що масштабні ремонтні роботи наразі відклали через фінансові причини. Подружжя планує у майбутньому облаштувати там ігрову кімнату та зону відпочинку для дітей, а також додати ванну кімнату.

Після зростання популярності акаунту в TikTok Керол повідомила, що родина сподівається отримати фінансування через Фонд творців TikTok для продовження робіт.

Підписники активно коментують знахідку. Одні жартують, що вартість будинку зросла щонайменше на «сто тисяч доларів», інші цікавляться, чому попередній власник взагалі закрив доступ до мансарди. Дехто радить залишити простір недоторканим, а інші пропонують облаштувати там простору спальню.

