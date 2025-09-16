Подружжя виростило картоплину, яка важить, як індичка: який вигляд вона має (фото)

Картоплина, яку викопало подружжя / © скриншот з відео

У Новій Зеландії подружжя знайшло у власному саду величезну картоплину вагою 7,9 кг, яка потенційно може стати рекордною у світі. Подія трапилася в Гамільтоні, коли Колін і Донна Крейг-Браун наводили порядок у заростях на задньому дворі свого будинку.

Про це пише The Guardian .

Про знахідку розповів сам Колін Крейг-Браун: «Я копав ґрунт, і моє мотика натрапила на щось велике. Спочатку подумав, що це один із білих kūmara (солодка картопля), бо деякі у нас ростуть дуже великими». Проте після того, як він скуштував овоч, з’ясувалося, що це звичайна картоплина. Подружжя обережно викопало її з землі.

Картоплина, яку вони назвали Дуг, важить приблизно стільки ж, скільки велика індичка, і значно перевищує норму для багажу при авіаперельоті. Подружжя з гумором ставиться до своєї знахідки: «Ми одягаємо на нього капелюх, виставляємо на сонце і навіть викладаємо фотографії у Facebook, де беремо його „на прогулянку“», — розповів Колін для NZ Herald.

Наразі Крейг-Брауни подали заявку до Книги рекордів Гіннеса, щоб Дуг офіційно визнавали найважчою картоплиною у світі. Попередній рекорд належить картоплині з Великої Британії 2011 року вагою майже 5 кг. Подружжя чекає на відповідь від організаторів.

За словами Крейг-Браунів, вони не можуть точно пригадати, коли востаннє садили картоплю на цій ділянці — можливо, це сталося два-три роки тому. Колін припускає, що Дуг проріс самостійно: «Для мене це справжня загадка природи. Це одна з приємних несподіванок, які вона дарує».

Подружжя зауважує, що їхній сад іноді стає майже «дикою територією»: «Іноді, щоб пройти деякі частини саду, доводиться навіть брати з собою обід та попереджати родичів», — жартує Колін. Щоб картоплина не пересохла, її загортають у пластикові пакети. Крім того, Колін, який захоплюється домашнім пивоварінням, планує використати Дуга для виготовлення власної горілки.

Раніше величезні картоплини та інші коренеплоди були популярні у Новій Зеландії та інших країнах ще в 1990-х, коли практикували бартер і обмін продуктами. Тепер же Дуг став не лише рекордною знахідкою, а й справжньою сенсацією у соцмережах, привертаючи увагу любителів садівництва та гумору з усього світу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вперше в історії вченим із різних країн вдалося з’ясувати, як саме виникла картопля — один із ключових продуктів харчування для людства.