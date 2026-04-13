Подружжя задля розваги зробило тест ДНК: це відкрило жахливу сімейну таємницю
Подружжя зробило тест ДНК, який показав, що вони близькі родичі.
Чоловік та жінка зі США, які виховують трьох дітей, були шоковані результатами тесту ДНК. Виявилось, що вони двоюрідні брат та сестра.
Про це пише mirror.co.uk.
Селіна та Джозеф Кінонеси, які одружилися одразу після чотиримісячного бурхливого роману і мають трьох дітей, були приголомшені результатами генетичного дослідження. Після того, як вони зробили тест ДНК, то виявилось, що чоловік та жінка — двоюрідні брат та сестра.
«Коли я усвідомила, що ми двоюрідні брат і сестра, мене трохи знудило, і я подумала: "Чи не варто нам розлучитися? Чи взагалі нам слід бути разом?"», — каже Селіна.
Згодом розкрилась ще одна сімейна таємниця — виявилось, що бабусю Джо було всиновлено.
Пара пережила хвилю гейту, проте зберегла сім’ю. Тепер вони створили фонд, який підтримує подружжя, які випадково виявились кровними родичами.
