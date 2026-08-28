Подружжя зламало стіну за кухонною шафою: те, що було всередині, нагадало фільм жахів

Таємний прохід за кухонною шафою: що знайшло подружжя / © скриншот

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Подружжя з англійського графства Кент після дев’яти років життя у своєму будинку нарешті вирішило перевірити, що розташоване за замурованим дверним отвором на кухні. Знісши частину стіни, вони натрапили на сходи в підземелля, численні кімнати та моторошні сліди долонь.

Про це повідомило видання Mirror.

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Фотограф Том Голд разом із дружиною Сем Голдбром — художницею з текстилю та засновницею бренду Little Victory — мешкають у місті Бродстерс. Їхній будинок Sandy Shores у стилі ар-деко збудували 1929 року як виставковий проєкт компанії Ideal Home.

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Подружжя розповіло, що регулярно займається реставрацією та облаштуванням оселі. Однак одна її деталь роками не давала їм спокою: за кухонною шафою був дверний отвір, який у минулому заклали цеглою, а потім поштукатурили.

Через дев’ять років Том і Сем усе ж наважилися відкрити його та демонтували частину стіни. За нею виявилися сходи, що спускалися у темний простір під будинком. Коли власники почали досліджувати знахідку, з’ясувалося, що внизу розташована мережа коридорів і кімнат.

У підземній частині будинку залишилися електрика та трубопровід, а серед речей подружжя знайшло валізи й коробки з документами. Одна з кімнат виглядала особливо моторошно — її стіни та низька стеля були вкриті темно-зеленими відбитками долонь.

Ще одну знахідку Том і Сем зробили наприкінці коридору. Там був тунель, який, за припущенням подружжя, раніше міг вести до саду. Однак пройти ним не вдалося: шлях перекривали шлакоблоки, цегла та уламки.

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Том зняв дослідження підземних приміщень на відео та опублікував його в Instagram. Як зазначає видання, лише за кілька днів ролик зібрав понад 12,5 мільйона переглядів.

Знахідка викликала бурхливу реакцію користувачів соцмереж. Дехто дивувався, як господарі змогли чекати дев’ять років, перш ніж розібрати стіну, а інші зізнавалися, що самі не наважилися б спуститися до підземних кімнат. Користувачі також порівняли побачене з фільмом жахів «Варвар» 2022 року, сюжет якого пов’язаний із моторошним відкриттям під будинком.

Нагадаємо, раніше ремонт старого будинку в Лондоні приніс власникам несподівану знахідку. Під 70-річними килимами ховалася оригінальна деталь інтер’єру, яку пара тепер планує відновити.

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