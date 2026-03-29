Подружжю діагностували однаковий рідкісний рак з різницею у місяці: фото та їхня історія боротьби

У США подружжя, яке прожило разом майже 25 років, зіткнулося з неймовірним випробуванням — обом діагностували один і той самий рідкісний вид раку з різницею лише у чотири місяці.

Про це пише Need To Know.

49-річній Мішель Ган поставили діагноз — нейроендокринна карцинома тонкої та клубової кишки четвертої стадії. Вже за декілька місяців аналогічне захворювання виявили у її чоловіка Крейга — на той момент рак уже поширився на печінку.

Пара, яка одружилася 2001 року, називає цей досвід «сюрреалістичним».

Мішель розповіла: «За статистикою, ймовірність того, що у двох людей, які перебувають у шлюбі, діагностують рак у тому самому році, оцінюється приблизно у 13 відсотків. Те, що у нас обох виявили один і той самий рідкісний вид раку з різницею усього в чотири місяці, здається майже неможливим. Проходити через рак одночасно здавалося, перш за все, чимось нереальним. Між цими двома діагнозами не було жодної емоційної перерви. Ми перейшли від боротьби з моїм раком четвертої стадії до того, що сиділи в кабінеті іншого лікаря і знову чули ті самі слова. Це було ніби блискавка влучила двічі в одне й те саме місце».

Мішель і Крейг / © Jam Press

Одночасне лікування стало серйозним викликом: «З практичної точки зору це неймовірно складно. Подвійні візити до лікарів, подвійні обстеження, подвійні консультації фахівців, подвійні терміни одужання. Є фізичне виснаження від операції та лікування, а ще є психічне виснаження від життя від обстеження до обстеження для двох людей замість одного. Фінансово це додає ще один рівень складності. Іноді це пригнічує. Але це також зробило нас дуже цілеспрямованими. Ми не марнуємо час, як раніше. Стабільність — це вже не те, що ми вважаємо само собою зрозумілим».

Хворобу у Мішель виявили випадково після гістеректомії у жовтні 2024 року. Вона перенесла складну 13,5-годинну операцію, під час якої лікарі видалили десятки уражених лімфатичних вузлів і провели внутрішню хіміотерапію.

Після шести днів у реанімації та ще декількох у лікарні її відновлення тривало близько пів року. Наразі її стан оцінюють як стабільний.

Однак саме тоді, коли Мішель почала одужувати, діагноз підтвердився і в її чоловіка.

Крейг звернувся до лікарів із підозрою на дивертикуліт, але обстеження показали рак. Йому провели 11-годинну операцію з видалення частини кишківника, половини печінки, а також інших уражених органів і тканин.

Як і дружина, він пройшов курс внутрішньої хіміотерапії та тривалий період відновлення.

Згодом лікарі виявили нові пухлини в печінці, які наразі не підлягають операції. Крейг проходить регулярне лікування для стримування хвороби.

Мішель зізнається, що навіть стабільний стан не знімає емоційного напруження: «Коли один з нас перебуває в стані ремісії, а інший все ще активно бореться, це спричиняє багато емоцій. Іноді я відчуваю провину за те, що мені добре, тоді як Крейг все ще бореться. Хоча мій рак не зник, мій стан стабільний, а він продовжує лікування. Це емоційно складно».

Попри це, подружжя підтримує одне одного щодня: «Бувають дні, коли ми підбадьорюємо одне одного, переживаючи постійні побічні ефекти, втому або біль, які є як фізичними, так і емоційними. Операція, можливо, вже позаду, але процес одужання на цьому не закінчується».

Хвороба змінила і їхнє повсякденне життя. Крейг більше не може працювати у звичному режимі, а навіть прості речі потребують зусиль.

Мішель розповідає: «Все ще бувають болісні дні. Бувають дні, коли насувається депресія, особливо зараз, коли Крейг не може працювати. Ця втрата звичного ритму життя та мети важко дається йому, і мені важко бачити його таким».

Водночас цей досвід зробив їх ближчими: «Ми розуміємо, що відчуває інший, без довгих пояснень. Іноді достатньо лише погляду через кімнату або довгого зітхання, і ми знаємо. Ми підтримували одне одного крізь сльози. Ми святкували стабільні результати сканувань і невеликі досягнення».

Попри важкі випробування, Мішель переконана — їхній шлюб став ще міцнішим: «Неможливо пройти через щось подібне, не змінившись, і оскільки ми обоє одночасно боремося з раком, ми змінюємося разом. До цього наш шлюб був міцним. Але цей досвід зміцнив його так, як ніколи не змогла б це зробити затишна обстановка».

Вона також відверто розповіла про зміни у сприйнятті себе після операцій:

«Рак позбавляє гордості та ілюзій. Він змушує вести важкі розмови про майбутнє. Коли ви обоє стикаєтеся зі своєю смертністю, неможливо вдавати, що все гаразд. З часом навіть шрами стали символом їхньої спільної боротьби. Ми почали називати себе «шрамовими друзями», і щось змінилося. Сором зник, бо ми розуміли одне одного так, як ніхто інший. Ці шрами перестали бути чимось, що треба приховувати, і стали тим, що ми пережили».

