Подумали, що змія: прибиральники знайшли на пляжі пеніс кита (фото)

Група прибиральників пляжу була шокована знахідкою величезної "скам'янілості".

Про це пише Daily Star.

Рен Вільсхольм прибирала сміття на місцевому пляжі разом з друзями Мортеном Гебхардом і Кеннетом Нільсеном, коли вони виявили дивакуватий предмет. Тріо вважало, що це рештки змії, але, взявши його в руки, вони помітили, наскільки він важкий.

Завдяки власним дослідженням і більш ретельному вивченню, вони з'ясували, що міцний об'єкт насправді є пенісом кита. Орган був знайдений у Борнхольмі, Данія, 17 вересня.

Пеніс кита / Фото: NaturBornholm

Рен, Мортен і Кеннет вважають, що він належав молодому горбатому киту, якого викинуло на той самий пляж у липні.

Кит / Фото: NaturBornholm

Тріо також поділилося зображеннями пеніса в Instagram.

"Велике дивне створіння винесло на берег недалеко від Сноґебка в понеділок", - йдеться в уривку з допису. "Після деяких припущень виявилося, що це пеніс молодого горбатого кита, який на початку цього року був викинутий на берег в Дуодде на півдні Борнхольму".

На одному з фото Мортен Гебхардт і Кеннет Нільсен тримають пеніс у руках:

Пеніс кита / Фото: NaturBornholm

Горбаті кити можуть виростати до 19 метрів у довжину, важити до 36 тонн і жити від 80 до 90 років.

Компанія відвезла знахідку до Центру природної історії NaturBornholm, де планується подальше дослідження. А поки що орган зберігають у морозильній камері.

Нагадаємо, кіт отримав нове життя з титановим черепом. У тварини виявили пухлину.

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