Подумав, що гриб: чоловік знайшов у супі з ресторану мишу, яка ще смикалася – відео

Чоловік жахнувся після того, як їв суп зі свого улюбленого китайського ресторану та виявив у мисці мишу, яка ще смикалася.

Про це пише Daily Star.

Сем Гейворд їв грибний суп із локшиною, коли помітив те, що спочатку прийняв за "великий гриб" – перш ніж зрозумів, що він рухається і має великий хвіст.

39-річний чоловік поділився: "Я почав їсти і з'їв приблизно від трьох чвертей до половини, а потім подумав: "Це великий гриб, чи не так?". Вона смикалася… Я не експерт із тварин, але вона не могла бути живою. Хвіст був першим, що я побачив, і він мене просто налякав. Я не міг у це повірити. Мене від цього погано стало. Імовірно, я провів близько 25 хвилин у туалеті після того, як спробував викликати у себе нудоту. Мене одразу ж вирвало. Я маю досить сильний шлунок, але це був інший рівень. Лише думка про це змушує мене почуватися погано".

Гейворд зі Струда, Велика Британія, зняв на відео неапетитну знахідку і зателефонував до ресторану, в якому замовила їжу його дівчина Емілі, щоб поскаржитися.

Однак там заперечували, що їжа була від них, а оскільки пара заплатила готівкою та не мала квитанції, вони не змогли довести протилежне.

Гейворд сказав, що розчарований реакцією ресторану, додавши, що до нещасного інциденту він був його постійним клієнтом понад 20 років.

"Все, що я хотів, це щоб вони перепросили. Я не хотів, щоб вони говорили: "Семе, у тебе довічна безкоштовна китайська їжа. Я цього не хотів би", - наголосив він.

Чоловік збирається повідомити про інцидент до місцевого відділу охорони навколишнього середовища.

Нагадаємо, жінка припинила голити бороду та похизувалася, який має вигляд. Вона прийняла свою зовнішність.

Читайте також: