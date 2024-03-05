Погана карма: екстрасенс передбачила, як Польща поплатиться через розсипане українське зерно

Провідниця у Вищі виміри світла та любові, ченнелерка Айа розповіла, що Польща поплатиться через розсипане українське зерно. Вона прогнозує голод у Європі.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Мій світ".

Айа зазначила, що розсипати зерно — це дуже поганий вчинок, за який "Земля може покарати цілі народи".

"Коли я побачила цю новину, у мене боліло серце, бо я бачила, що це перші ластівки голоду в Європі. Тобто Європа голодуватиме. Бо це дуже погана карма, яку вони взяли на себе. Я розумію, що є багато підводних каменів. Але зерно — це святе. І це дуже погано відіб'ється на їхній країні. Вони потребуватимуть всього", — сказала Айя.

Вона пояснила, що якщо до цього причетна Росія, то вона розділить цю долю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і прогнози не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила гарні новини для України.

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