Погіршився звук в AirPods: як почистити навушники, щоб не зіпсувати їх

Як безпечно почистити AirPods / © Unsplash

Реклама

Час від часу навушники, якими ми часто користуємося, можуть відтворювати музику значно тихіше, ніж завжди. Це пов’язано з банальною гігієною — навушники, як і вуха, потрібно регулярно очищувати від сірки. Як почистити навушники AirPods, щоб не зіпсувати їх?

Лайфхаком поділилися NV.Техно.

Як почистити AirPods: простий спосіб

Коли AirPods несподівано «затихають» чи один навушник починає працювати гучніше за інший, потрібно почистити їх. У близько 90% випадків з навушниками немає жодної проблеми.

Реклама

Потрібно лише прибрати сірку, що потрапила з вух до навушників. Крім того, що це псує звук, поєднання вушної сірки, пилу та бруду в навушниках є ідеальним середовищем для розмноження бактерій.

Всього за кілька хвилин можна позбутися небажаного бруду та відновити якісний звук навушників. Для того, аби почистити AirPods, вам не знадобляться магазинні пристрої чи інструменти.

Знайдіть ватяні палички, м’яку зубну щітку, дерев’яні зубочистки та м’яку безворсову серветку. Для дезінфікування навушників підійде ізопропіловий або етиловий спирт (70%).

Якщо ви маєте AirPods-3 чи AirPods-4, виробники радять використовувати для дезінфекції не спирт, а міцелярну воду. Так вдасться запобігти пошкодженню делікатних мембран (сіточок на навушниках).

Реклама

Варто знати, що навушники AirPods не можна промивати під проточною водою. Звісно, вони мають захист від вологи, але це стосується крапель дощу чи поту, а не повноцінного занурення пристрою у воду.

Також не можна прочищати навушники голками, скріпками чи іншими гострими предметами.

Чистку AirPods потрібно розпочати з динаміків: переверніть навушник сіткою донизу, аби бруд випадав, а не забивався далі. Після цього почистіть сухою зубною щіткою чи пензликом. «Закам’янілу» сірку можна прибрати за допомогою зубочистки або ватяної палички, змоченої міцелярною водою.

Після цього протріть усе ватяним диском, змоченим водою. Дайте навушникам дві години на підсихання сіточки.

Реклама

Корпус навушників можна протерти спиртовими серветками. У стиках та заглибленнях зазвичай накопичується більше бруду. Протріть там кілька разів. Якщо у вас AirPods Pro, зніміть силіконові амбушури та промийте їх теплою водою без додаткових засобів. Потім насухо витріть серветками.

Також добре протріть кейс для навушників — для цього використайте ватяну паличку, змочену у спирті. Не протирайте металеві контакти, аби вони не заіржавіли.

Порти Lightning або USB-C можна почистити зубочисткою.

Які ще аксесуари потрібно дезінфікувати та чистити

Окрім самого телефона, варто регулярно очищати та дезінфікувати чохол, зарядні пристрої, блоки живлення і навіть захисне скло.

Реклама

Силіконові та пластикові чохли можна мити теплою водою з м’яким милом, а потім обробляти серветкою з ізопропіловим спиртом. Шкіряні чохли потребують засобів для очищення шкіри.

Зарядні кабелі можна протирати вологою серветкою зі спиртом чи міцелярною водою. Адаптери краще протирати сухою або спиртовою серветкою.

Найважливіше — екран. Його потрібно протирати спершу спиртованими серветками, а потім сухими серветками чи м’якою тканиною без ворсу.