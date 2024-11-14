Похоронне бюро пропонує послугу "лежання в труні", щоб поміркувати про життя і смерть (фото)

Інновація "кафе-труна" приваблює молодь до похоронного бюро, щоб полежати у відкритих трунах, сфотографуватися, примиритися зі смертю.

120-річне похоронне бюро в Японії запровадило унікальну послугу "кафе з труною", де відвідувачі можуть полежати в труні, щоб поміркувати про життя і смерть.

Про це пише SCMP.

Похоронне бюро Kajiya honten, розташоване в місті Футцу, префектура Тіба, засноване 1902 року в епоху Мейдзі, нещодавно запустило цю ініціативу у співпраці з компанією, що займається постачанням ритуальних послуг.

Розташоване на першому поверсі головної будівлі, кафе відкрилося у вересні і має три унікально оформлені труни золотого, зеленого та жовтого кольорів.

Кожна з них прикрашена квітковими візерунками та креативними мотивами, щоб зробити досвід більш комфортним для відвідувачів, які бажають полежати в них і поміркувати.

Розташоване подалі від похоронного залу, кафе також гарантує, що відвідувачі не зустрінуть жодного учасника похорону.

Цей досвід коштує 2,200 єн (14 доларів США) і приваблює багатьох клієнтів, зокрема пари, які фотографуються разом.

Похоронне бюро пропонує послугу лежання в труні / Фото: Nikkei

Кійотака Хірано, 48-річний президент компанії, розповів, що натхненням для цієї концепції послужив його особистий досвід, коли у віці 24 років раптово помер його батько.

"У той час як більшість молодих людей думають про весілля, мало хто замислюється про похорон. Однак, кожен може підходити до цього досвіду по-різному. Дехто може захотіти закрити кришку труни на декілька хвилин, щоб подумати про те, як би вони хотіли жити до того, як прийде їхній час", - сказав Хірано. "Цей досвід також дає можливість переоцінити свої стосунки з родиною та близькими".

Хірано також сподівається, що люди знайдуть цей досвід "живим" і "оновлювальним".

"Вихід із труни може символізувати відродження, перезавантаження життя. Я сподіваюся, що люди виходять з відчуттям, що вони можуть почати все заново", - сказав він.

Похоронне бюро пропонує послугу лежання в труні / Фото: Nikkei

Інновація також є відповіддю на виклики, з якими стикається похоронна індустрія Японії, мотивуючи компанію залучати більше клієнтів, особливо молодих поколінь, для того, щоб процвітати.

Нагадаємо, сім'я витратила 5000 доларів на справжній похорон свого авто. Ця машина стала для неї "щасливою".

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