Похорон Папи Римського зазняли з орбіти: опубліковано унікальний супутниковий знімок

Похорон Папи Римського зазняли з орбіти. / © AIRBUS

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Компанія Airbus поділилася унікальним кадром, зробленим із космосу під час похорону Папи Римського Франциска.

Знімок був отриманий за допомогою одного із супутників угруповання Pléiades Neo.

Ці супутники перебувають на сонячно-синхронній орбіті на висоті близько 620 км і здатні робити мультиспектральні знімки з роздільною здатністю до 30 сантиметрів на піксель.

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Фотографія була зроблена вранці 26 квітня та демонструє грандіозну церемонію на площі Святого Петра у Ватикані. На знімку чітко видно багатотисячний натовп скорботних, які прийшли віддати останню шану понтифіку, процесію духовенства, а також величну архітектуру базиліки Святого Петра — її купол і оздоблені фасади.

Процесія почалася біля самої базиліки й простягнулася через площу на кілька кілометрів, утворивши видовище, яке з висоти космосу виглядає особливо вражаюче.

Раніше повідомлялось, що космічний телескоп "Габбл" відсвяткував своє 35-річчя і презентував чотири нові захопливі зображення далекого космосу.